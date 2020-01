Liebenwalde

Guido Schulz war sich nach dem Turnier sicher: „Das hätte unserem Sveni bestimmt gefallen.“ Hinter „Sveni“ verbirgt sich Sven Schmidt, der einst für den FV 1997 Liebenwalde auf Torejagd ging. Fußballanhänger aus Liebenwalde erinnern seit 2018 mit einem Gedenkturnier in der örtlichen Weinberghalle an ihn. Sven Schmidt war ein engagierter, stets fröhlicher Sportsmann, auf den immer Verlass war. Doch dann wurde er plötzlich aus dem Leben gerissen. Mit 51 Jahren verstarb er 2017 beim Joggen in den Wäldern seines Wohnortes Brieselang an den Folgen eines Herzleidens und hinterließ Frau und Kind.

Bereits im ersten Spiel zeigte sich das Sven-Schmidt-Team sehr angriffsfreudig und besiegte die Mannschaft aus Zehdenick. Quelle: Bert Wittke

Mit Jens Schewe und Frank Biernoth hatten zwei ehemalige Fußball-Weggefährten des Verstorbenen die Idee, mit einem Turnier die Erinnerung an Sven Schmidt wachzuhalten und dabei mit einem Sven-Schmidt-Team an den Start zu gehen. Am Wochenende war dieses Team nun wieder auf dem Hallenparkett zu erleben und zog sich dabei achtbar aus der Affäre. Am Ende reichte es zu Platz 3, wobei der Sprung ins Finale erst im Neun-Meter-Schießen verpasst wurde. Immerhin wurde Guido Schulz mit acht Treffern Torschützenkönig des Turniers und widmete diesen Titeln seinem einstigen Mannschaftskameraden. „Das ist doch toll“, schrieben die Frau von Sven Schmidt, Peggy, und Sohn Marvin, die dieses Jahr leider nicht in Liebenwalde dabei sein konnten, hinterher an das gesamte Sven-Schmidt-Team und fügten hinzu: „Glückwunsch an die Jungs! Wir haben an euch gedacht und die Daumen gedrückt.“

Der Sieg in dem Turnier, an dem acht Mannschaften teilnahmen, ging an das Ü-35-Team des Gastgebers, das im Finale die Gäste aus Erkner bezwang.

Von Bert Wittke