Oberhavel

Immer wieder gingen sie zuletzt auf die Straße, die Gegnerinnen und Gegner der Impfmaßnahmen im Landkreis Oberhavel. Am vergangenen Montagabend gegen 18 Uhr füllte sich der Oranienburger Schlossplatz mit immer mehr Menschen, schätzungsweise 1000 kamen an diesem Abend wieder – begleitet von Polizeibeamten – zusammen. Mit Lichterketten und Plakaten demonstrierten sie gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes-und Landesregierung, demonstrieren unter anderen gegen „Maskenzwang“ und Impfpflicht. Für die einen mitten in der vierten Welle der blanke Wahnsinn, für die anderen eine folgerichtige Entscheidung.

Etliche Bekannte einer Mutter aus Oberhavel, die ihren Namen in diesem Zusammenhang nicht in der Zeitung lesen will, laufen immer wieder bei diesen Corona-Demonstrationen mit. Auch die junge Frau selbst sympathisiert mit der Bewegung, mitgelaufen ist sie allerdings noch nie. „Ich habe einen Job, Kinder und dafür gar keine Zeit“, sagt die junge Mutter. Und sie selbst hat etwas getan, das viele der Demonstrationsteilnehmen strikt ablehnen würden. Die Frau aus Oberhavel ist selbst geimpft, hat kürzlich erst ihre Biontech-Boosterimpfung bekommen.

Sie vertraut dem Impfstoff nicht

Von berufswegen ist das eine wichtige Entscheidung, denn sie arbeitet als Krankenschwester und will mit gutem Beispiel vorangehen, begründet sie diese Entscheidung. Doch die Widersprüchlichkeiten hören nicht auf, denn den Impfstoffen traut die Frau eigentlich gar nicht. „Wir sind alles Versuchsobjekte, weil die Mittel noch in der Testphase sind und der Impfstoff noch gar nicht ausgereift ist!“, glaubt die junge Mutter– und widerspricht damit ganz klar dem wissenschaftlichen Mainstream.

Sie merke auch selbst, dass der Impfstoff ihrem Körper mächtig zusetzt. „Ich merke, dass ich viel mehr Husten und Schnupfen habe als sonst. Der Körper leidet richtig und braucht länger, um alle Verletzungen wegzustecken“, behauptet die junge Frau, die sich viel in Telegram-Gruppen informiert. Der Messenger ist Anlaufpunkt für viele Gegner der Coronamaßnahmen, auch viele Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker tummeln sich hier.

Mundschutz und Abstand würden reichen, sagt die Frau

Ein weiterer Widerspruch: Die junge Frau nimmt die Corona-Pandemie schon ernst – im Gegensatz zu vielen anderen, die an eine große Verschwörung glauben oder das Virus mit einer Grippe vergleichen. „Wenn wir alle einen Mundschutz tragen und Abstand halten, sollte das doch aber eigentlich ausreichen“, erklärt die Krankenschwester, die auch nicht an die These glaubt, dass die Intensivstationen ein großes Problem mit zu vielen Covid-Patienten hätten.

Kurz, nachdem das Telefonat mit dem MAZ-Reporter beendet ist, ruft sie nochmal zurück. Sie will unbedingt noch einen Satz im Text haben, der aufhorchen lässt: Die Krankenschwester finde es gut und mutig, dass es immer mehr Menschen gibt, die Impfausweise fälschen. „Das ist das, was der Staat damit provoziert. Was bleibt den Menschen übrig? Ich kann es verstehen“, so die junge Mutter. Durch die Coronamaßnahmen entstehe eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, dagegen müsse man sich stellen.

Von Marco Paetzel