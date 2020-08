TAV Gransee-Lindow: Toiletten sind keine Mülleimer

Gransee

Lange hat der Trink- und Abwasserverband (TAV) Lindow-Gransee zugeschaut, doch nun hält Anke Winter die Zeit für gekommen, den Weg in die Öffentlichkeit zu suchen. Wie die Verbandsvorsteherin sagt, habe der TAV Lindow-Gransee in den letzten Jahren verstärkt mit dem Ausfall von Pumpen oder Havarien in den Abwasserpumpwerken zu kämpfen. Ursache dafür sei die zunehmende Entsorgung von Vliestüchern, Einlagen, Windeln und Zellstoff jeglicher Art. Aus diesem Grund wolle der TAV seine Kunden über einen sachgerechten Umgang mit Wasser und Abwasser informieren. Zumal die geschilderten Probleme an den Anlagen einen nicht unerheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten. „Eine Abwasserpumpe kostet schon mehrere Tausend Euro“, sagt Anke Winter. Und durch Havarien infolge unsachgemäßer Entsorgung ins Abwassernetz könnten in einem Jahr durchaus Kosten im sechsstelligen Bereich verursacht werde.

Ordnungsstrafen möglich

In den meisten Fällen, so die Verbandsvorsteherin, sei es mittlerweile möglich nachzuvollziehen, wo von Kunden nicht sachgerecht entsorgt wurde und wer dahinter steckt. Und der TAV Lindow-Gransee sei gezwungen, verstärkt zum Aussprechen von Ordnungsstrafen überzugehen, wenn die Entsorgungssituation weiter so angespannt bleibe. Gemäß Paragraf 8, Absatz 5, der Schmutzwasserbeseitigungssatzung könnten bei Zuwiderhandlungen bis zu 1000 Euro fällig werden.

Zunächst aber möchte der TAV noch einmal an Einsicht und Vernunft der Kunden appellieren. Die Abwassersysteme des Trink- und Abwasserverband (TAV) Lindow-Gransee, unterstreicht die Verbandsvorsteherin, seien gut ausgebaut und würden das Wasser unter normalen Bedingungen problemfrei zu den Kläranlagen transportieren, wo es gereinigt und wieder der Natur zugeleitet werde. Leider würden die Toiletten in den Haushalten noch immer als Abfallbehälter genutzt. Die Entsorgung fester Stoffe über die Kanalisation führe immer öfter zu massiven Störungen von Anlagen, die für die Abwasserentsorgung verantwortlich sind. Die Folge seien arbeits- und kostenintensive Reparaturen oder gar Neuanschaffungen.

Es geht auch um die Qualität des Trinkwassers

Das im Klärwerk ankommende Abwasser werde mehrfach gereinigt, in Gewässer geleitet und so wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt. Und aus der Natur werde schließlich das Trinkwasser bezogen, das beim Kunden wie selbstverständlich aus dem Wasserhahn läuft. Trinkwasser ist wertvoll und wird für viele Dinge benötigt. „Helfen Sie mit“, so der Appell von Anke Winter im Namen des TAV, „dass das so bleibt. Machen wir unsere Toiletten nicht zu Mülleimern!“

Eines der größten Probleme für die Kläranlagen sind Vliestücher. Quelle: Uwe Halling

Eine der größten Gefahren für die reibungslose Abwasserentsorgung geht laut Untersuchung von Abwasserverbänden, die überall in Deutschland mit ähnlichen Problemen kämpfen, geht von Feuchttüchern aus, weil sich diese nicht im Wasser auflösen. Heutzutage, so Anke Winter, gebe es bekanntlich für alles mögliche Feuchttücher (Toilette, Reinigung, Babypflege, Kosmetik). Und selbst dann, wenn Hersteller eine biologische Abbaubarkeit prophezeien, sei die Spanne von der Toilette zum Pump- oder Klärwerk zu kurz, damit sie sich auflösen können. Die Folge ist, dass die Pumpen verstopfen und gereinigt werden müssen.

Viele Dinge müssen in den Restmüll wandern

Fällt ein Pumpwerk aus, staut sich das Abwasser bis in private Keller zurück. Deshalb rät zum Beispiel der TAV dazu, einen kleinen Mülleimer neben der Toilette zu platzieren und Feuchttücher in den Restmüll zu entsorgen. Auch Hygieneartikel (Slipeinlagen, Tampons, Kondome, Wattestäbchen, Windeln, Pflaster, Zahnseide) verstopfen die Abwasserrohre und verursachen hohe Reinigungskosten. Auch diese Dinge, so die Bitte des TAV, sollten zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden. Das gilt schließlich auch für sogenannte feste Abfälle wie Haare, Zigarettenkippen, Haustierstreu, Textilien, Putzlappen oder auch Rasierklingen. Sowie Speisereste aller Art sowie Speisefette und Speiseöle. Letztere Dinge sollten übrigens auch nicht auf dem Kompost entsorgt werden,w eil sie dort sehr schnell Ratten anlocken können.

Blick auf die Kläranlage in Schönermark. Quelle: Uwe Halling

Im Interesse einer Versorgung mit jederzeit hochwertigem Trinkwasser sollten Kunden auch darauf verzichten, aggressive Putzmittel wie etwa chlorhaltige und chemische Rohrreiniger und Haushaltschemikalien wie Farben, Verdünner, Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel, Motor- und Schmieröle sowie Holz- und Pflanzenschutzmittel ins Abwasser zu leiten. Aggressive Putzmittel könnten zum Beispiel durch eine Rohrspirale oder Saugglocke ersetzt werden, für Haushaltschemikalien gebe es Recyclinghöfe und Schadstoffmobile der Abfallbetriebe. Und abgelaufene Medikamente können in den Apotheken zurückgegeben werden.

Von Bert Wittke