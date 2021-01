Die beliebte RBB-Fernsehjournalistin Susanne Tockan ist in Hennigsdorf geboren, verbrachte einen großen Teil ihrer Freizeit im Sportverein und legte 2002 ihr Abitur am Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf ab. Mit der MAZ sprach sie über nervenaufreibende Momente vor der Kamera und erzählte auch, warum sie sich als Wahl-Potsdamerin immer noch in Oberhavel zu Hause fühlt.