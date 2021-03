Tagespflege: Seit fünf Jahren für Senioren da

Gransee

Die Ohren sind gespitzt, die Augen hellwach, die Gesichtszüge konzentriert, als Kerstin Strahl vom Krötenzaun vorliest, der am Wochenende – wie jedes Jahr – bei Schönermark aufgestellt wurde. Oder bei der Nachricht vom jungen Kiffer, den die Polizei überrascht hat. Und die aktuellen Coronazahlen saugen die Frauen und Männer genauso auf. Die Zeitungsschau mit dem Vorlesen der neuesten Nachrichten gehört in der „Tagespflege Individuell“ Gransee zum täglichen Ritual. Seit fünf Jahren. Am 1. März 2016 wurde die Einrichtung in der Rudolf-Breitscheid-Straße 85 eröffnet.

Ein Blick in die Tagespflege Individuell. Quelle: Stefan Blumberg

Helga Pranschke am längsten im Haus

„Ich komme sehr gern hierher“, sagt Helga Pranschke. Die Zehdenickerin ist der „dienstälteste“ Gast des Hauses. Seit November 2016 besucht sie die Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die Schwestern seien sehr nett – und die Gäste auch. „Man kommt hier unter Leute, man kann sich unterhalten. Wir singen, spielen, feiern Feste. Und das Essen schmeckt auch sehr gut. Man kann sich das sogar aussuchen“, sagt sie freudestrahlend.

Ein Dankeschön von Jennifer Lätsch (r.) an Kerstin Strahl zum Fünfjährigen. Quelle: Stefan Blumberg

Das Haus entwickelte sich Stück für Stück

Die Granseer Einrichtung hat sich in den fünf Jahren entwickelt. Anfangs wurden die Gäste dreimal in der Woche empfangen. Längst sind daraus fünf Tage (Montag bis Freitag) geworden. „Zuerst kamen vier Frauen und Männer. Im Sommer 2016 waren es schon acht und seit langem sind es zwölf Gäste, die den Tag bei uns verbringen“, sagt Pflegedienstleiterin Ramona Krause, die vom ersten Tag an diese Position bekleidet. Zwölf ist auch die Maximalzahl. Manche Gäste kämen ein, zwei Tage in der Woche, manche öfter – je nach Vereinbarung und Budget. Insgesamt bestehen aktuell Verträge mit 20 Frauen und Männern, die die Dienste der Tagespflege gern in Anspruch nehmen. Die überwiegenden Leistungen übernimmt die Pflegekasse. Die Höhe ist abhängig vom Pflegegrad. Wenn das Budget ausgereizt ist, kann durchaus mal ein kleiner Eigenanteil fällig werden.

Stephanie Steinberg (r.) ist eine der zuverlässigen Mitarbeiterinnen in der Tagespflege. Quelle: Stefan Blumberg

Erweiterung ist aktuell vom Tisch

„In den vergangenen fünf Jahren haben wir viele Gäste kommen und gehen gesehen. Vom ersten Tag an ist niemand mehr dabei“, weiß Jennifer Lätsch, beim DRK Gransee Fachbereichsleiterin Pflege und bis vor anderthalb Jahren selbst noch Mitarbeiterin in der „Tagespflege Individuell“. Die Zahlen schwanken. „Im Sommer vergangenen Jahres dachten wir schon über eine Erweiterung nach. Da waren bis zu 40 Personen angemeldet. Jetzt sind es – obwohl wir auch Schnuppertage anbieten – 20.“ Sie werden jeden Morgen vom Fahrdienst des DRK von zu Hause abgeholt und nach Gransee gefahren.

Von Anfang an im Team: Ramona Krause (l.), die Pflegedienstleiterin des Hauses. Rechts: Jennifer Lätsch. Quelle: Stefan Blumberg

Gäste kommen aus Gransee und Umgebung

Gegen 8 Uhr trudeln alle ein. Dann wartet schon das Frühstück, anschließend die Zeitungsschau für die älteren und pflegebedürftigen Menschen, die nicht nur aus Gransee, sondern auch aus Zernikow, Grüneberg, Großwoltersdorf oder Zehdenick kommen. Kerstin Strahl bringt die Gäste mit ihrem Beschäftigungsprogramm auf Trab: Seniorengymnastik, Gedächtnistraining oder Spaziergänge. Der große Renner ist gerade das noch ziemlich neue Kegelspiel, bei dem eine Kugel eine geneigte Ebene hinuntergerollt wird und in einem Loch landen soll. Ebenso zählen zu den Favoriten: Rummikub, Mensch-ärgere-dich-nicht oder Puzzeln. Nach dem von Birgit Beling selbstgekochten Mittagessen lassen sich manche Gäste in einem der bequemen Liegesessel nieder und machen ein Mittagsschläfchen, andere spielen. Am Nachmittag gibt es für die Frauen und Männer – in der Regel zwischen Mitte 60 und Mitte 80 Jahre alt (die älteste ist derzeit 94 Jahre) – noch Kaffee. Gegen 16 Uhr geht es wieder nach Hause.

Fachbereichsleiterin Jennifer Lätsch zeigt die extra angefertigte Torte. Quelle: Stefan Blumberg

Bislang noch kein Corona-Fall

In der „Tagespflege Individuell“ sind im Laufe des vergangenen Jahres selbstredend die Corona-Regeln berücksichtigt worden. „Tische stehen 1,50 Meter voneinander entfernt, bei Spielen wird der Mund-Nasen-Schutz getragen“, erklärt Ramona Krause nur die wichtigsten Maßnahmen. Die Gäste werden einmal in der Woche getestet, das Personal – zu dem auch Stephanie Steinberg und Yvonne Franz (als Vertretung für Catharina Schubert) zählen –dreimal. „Bisher hatten wir noch nicht einen einzigen Coronafall“, berichtet Jennifer Lätsch stolz. Aufgrund des soliden Hygienekonzeptes konnte die Tagespflege seit dem Ausbruch von Corona vor einem Jahr geöffnet bleiben. Fast. Lediglich beim ersten Lockdown waren die Türen fünf Wochen lang geschlossen. „Unsere Gäste weinten bitterlich, weil sie zu Hause bleiben mussten. Für die Tagespflege an sich gab es damals keine klaren Vorgaben von der Politik. Daher machten wir zu. Jetzt wissen wir besser, wie wir damit umgehen. Die Tests geben zusätzlich Sicherheit“, so Jennifer Lätsch.

Helga Pranschke (l.) und Hannelore Schmidtke aus Zernikow, langjährige Gäste des Hauses. Quelle: Stefan Blumberg

Ein Dank an das Personal

Im „Individuell“ lässt sich das Leben der Gäste mit der Pflege ideal verbinden. Mit Unterstützung von qualifizierten Mitarbeitern erleben die Gäste eine neue Form von Geselligkeit, Aktivität und Spaß. „Ich bin seit vier Jahren und zwei Monaten jeden Dienstag und Donnerstag hier, manchmal auch noch öfter. Ich muss mal ein großes Dankeschön an das Personal aussprechen, das immer für uns da ist und uns bedient“, sagt Hannelore Schmidtke aus Zernikow und ergänzt: „Allein zu Hause bin ich in der Zeit dann auch nicht.“

Von Stefan Blumberg