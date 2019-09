Oranienburg

Wo man in der Bernauer Straße am Mittwoch ab 9 Uhr eigentlich Briefe und Pakete in der neuen Postfiliale hätte abgeben sollen, herrschte am Nachmittag großer Unmut unter den Kunden. „Ich bin heute schon zum dritten Mal hier“, erzählte Doris Kusch aus Lehnitz erzürnt. „Ich wusste ja gar nicht, dass die Post...