Telefonbetrüger durchkämmen Oberhavel mit teils neuen Maschen

Oberhavel

Mehrere Enkeltrickversuche mit verschiedenen Maschen häuften sich Montag (29. Juni) und Dienstag (30. Juni) in Oberhavel. Eine 82-Jährige wurde am Montag in Kremmen von einem unbekannten Mann angerufen, der ihr einen Gewinn von 1000 Euro mitteilte. Für den Erhalt müsse sie Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro übergeben. Als die Frau in einem Einkaufsmarkt in Kremmen entsprechende Gutscheine kaufen wollte, wurde der Marktleiter auf den Vorgang aufmerksam und informierte die Polizei. Die Frau kaufte letztlich keine der Karten, die Polizei nahm stattdessen die Ermittlungen auf.

Angeblicher Mitarbeiter der Zentralbank gaukelt Überschusszahlungen vor

Mit einer bislang noch unbekannten Masche versuchten am Montag und Dienstag bislang unbekannte Täter in Oranienburg zum Zuge zu kommen: Bei einer 75-Jährigen meldete sich am Montag in Oranienburg ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Zentralbank ausgab. Er erklärte der Frau, dass es staatliche Überschusszahlungen an die Bank gegeben habe, die an die Kunden weitergegeben würden. Für eine Überweisung benötige er die Online-Pin-Nummer der 75-Jährigen. Die Frau wurde skeptisch und einigte sich mit dem Anrufer auf ein erneutes Telefonat am Dienstag. Am nächsten Tag teilte der Anrufer der Frau mit, den Pin nicht mehr zu benötigen, da das Geld bereits überwiesen sei. Sie könne 15 Prozent des Betrages behalten, müsse 2700 Euro jedoch an einen Mitarbeiter auszahlen, der sie aufsuchen und zur Bank fahren würde. Dazu kam es tatsächlich, als die 75-Jährige in der Oranienburger Bank einem dortigen Angestellten jedoch von dem Vorfall berichtete, erkannte dieser offenbar die Betrugsmasche und informierte die Polizei. Die Frau wurde dadurch vor Schaden bewahrt, der unbekannte Fahrer flüchtete.

Corona-Spritzen für 100 000 Euro?

In Glienicke erhielt ein 80-Jähriger am Dienstag einen Anruf seines vermeintlichen Sohnes, der an Corona erkrankt in einem Berliner Krankenhaus liege und dringend 100 000 Euro für Spritzen gegen das Virus benötige. Der Senior wurde im Gesprächsverlauf misstrauisch und beendete das Gespräch.

Angebliche Überprüfung von Gutscheinkarten durch Hotline sorgt für vierstelligen Schaden

Schaden im Wert von rund 4000 Euro richteten Telefonbetrüger am Dienstagabend in einem Supermarkt in Leegebruch an. Ein vermeintlicher Hotline-Mitarbeiter erklärte einer Angestellten, wegen technischer Probleme die Gültigkeit von Telefon- und Google-Pay-Karten überprüfen zu müssen. Die Angestellte sollte die Karten freischalten und deren Codes durchgeben, er würde die Karten anschließend wieder stornieren. Dies tat der Anrufer jedoch nicht, so entstanden rund 4000 Euro Sachschaden.

So schützen Sie sich vor Enkeltrick-Betrug Am Telefon nicht ausfragen lassen! Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. Nicht unter Druck setzen lassen! Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin. In der Zwischenzeit prüfen Sie die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei. Rufen Sie die Polizei an! Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer – aber nicht die Nummer, die der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde. Notieren Sie die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers. Bevor Sie jemandem Geld geben: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie die Polizei. Übergeben Sie Geld nur an Personen, die Ihnen persönlich bekannt sind! Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Termin die Polizei unter Tel. 110! Sichern Sie Ihre Wohnung: Tür abschließen, Sperrriegelkette vorhängen, Türspion benutzen. Schließen Sie niemals Verträge an der Haustür ab!

Von Nadine Bieneck