Oberhavel

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Oberhavel lag mit dem Datum 4. November an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Schwellenwert von 100. Aus diesem Grund wird nun die Testpflicht für Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens neu geregelt. Grundlage ist die zweite Verordnung zur Änderung der Dritten Sars-CoV-2-Umgangsverordnung, die das Landeskabinett beschlossen hat und die am Dienstag, 2. November, in Kraft getreten ist. Am Freitag lag die Inzidenz im Landkreis Oberhavel bei 134.

Nicht vollständig geimpfte und nicht genesene Beschäftigte in Vorsorge-und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Pflegeheimen und diesen gleichgestellten Wohnformen und besonderen Wohnformen müssen sich demnach ab sofort an jedem Tag testen lassen, an dem sie zum Dienst eingeteilt werden. Das Ergebnis ist der Leitung der Einrichtung oder dem zuständigen Gesundheitsamt auf deren Verlangen vorzulegen. Von der Testpflicht ausgenommen sind geimpfte und genesene Beschäftigte.

Mobile Impfungen an verschiedenen Orten

Die Regelung gilt bereits ab Freitag, 5. November, dem Tag nach der Bekanntgabe. Weitere Corona-Impfmöglichkeiten: Gemeinsam mit den Kommunen bietet der Landkreis Oberhavel in den kommenden Tagen zusätzliche Impfmöglichkeiten an. Die Impfungen erfolgen mit dem Vakzin des Herstellers Biontec/Pfizer. Möglich sind neben Erst-und Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen – sofern die letzte Impfung gegen das Coronavirus bereits länger als sechs Monate zurückliegt. Zweitimpfungen können jeweils drei Wochen später an einem selbst gewählten Ort und Termin wahrgenommen werden.

Mobil geimpft wird demnächst an folgenden Orten:

Dienstag, 9. November, 14 bis 19 Uhr in der Oberkrämerhalle, Dr.-Rüdiger-Weber-Straße 6 in Eichstädt.

Mittwoch, 10. November, 14 bis 19 Uhr, Ruppiner Chaussee 2 a in Kremmen.

Mittwoch, 10. November, 17 bis 21 Uhr, Kreisgeschäftsstelle des DRK Gransee, Koliner Straße in Gransee.

Donnerstag, 11. November, 15 bis 18 Uhr, Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48 in Borgsdorf.

Samstag, 13. November, 11 bis 16 Uhr, Auf dem Marktplatz (am Rathaus in Zehdenick.

Eine Liste der vom Landkreis angebotenen Termine ist unter www.oberhavel.de/corona veröffentlicht und wird regelmäßig aktualisiert.

Voraussetzung für eine Impfung ist, dass sich die Betreffenden gesund fühlen und keine Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen aufweisen. Mitzubringen zum Impfen sind neben dem Personalausweis die Krankenkassenkarte sowie – sofern vorhanden – der Impfausweis und die vorab ausgefüllten Formulare (Aufklärungsbogen, Anamnese-Einwilligung und Datenschutzerklärung). Diese sowie weitere Informationen stehen unter www.brandenburg-impft.de zum Download im Internet bereit.

Von MAZonline