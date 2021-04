Teure Telefonfalle: Tausende SMS verschickt – Nauener warnt

Nauen/Gransee

„Ich dachte im ersten Moment, ich spinne. Jetzt hat es echt auch meine Eltern erwischt“, blickt Sebastian Kwasny auf den Moment am vergangenen Donnerstag zurück, an dem er erfuhr, dass diese offenbar Opfer eine Telefonbetrugsmasche geworden waren. Der 41-jährige Nauener ist als Administrator in der IT-Branche unterwegs, kennt sich folglich auch mit den Gefahren aus, die im Internet lauern. „Ich habe gerade auch in meiner Familie immer allen gepredigt: niemals irgendwo einfach so raufklicken oder unbekannten Quellen vertrauen. Notfalls lieber vorher nachfragen“, sagt er.

Im Fall seiner Eltern Cornelia und Peter Berg erlebt der erfahrene Informatiker nun, wie schnell und perfide unbekannte Quellen sich als teure Betrugsmasche herausstellen können. „Mir ist es wichtig, das öffentlich zu machen, um so viele Leute wie möglich davor zu warnen“, sagt der 41-Jährige. Besonders ärgert ihn, „dass von solchen Telefonbetrügereien vor allem meist ältere Menschen betroffen sind, die sich vielleicht mit der Technik nicht so gut auskennen.“

Cornelia Berg hat unterdessen die Ereignisse der letzten Tage wie Puzzleteile zusammengesetzt: „Nach dem ersten großen Schock haben wir versucht zu rekonstruieren, was da eigentlich passiert ist“, erzählt die 64-Jährige, die mit ihrem 74 Jahre alten Ehemann Peter in Gransee (Oberhavel) lebt. „Das Ganze muss am 12., 13. März angefangen haben. Da haben wir das neue Smartphone für meinen Ehemann eingerichtet. Dabei muss ich dann auf einen Link in einer SMS gekommen sein.“ Mit diesem versehentlichen Klick tappte Cornelia Berg in eine Falle, die als sogenanntes „Smishing“ derzeit nicht nur im Havelland und in Oberhavel, sondern offenbar deutschlandweit die Runde macht.

Klick auf den Link bringt Schadsoftware zum Laufen

Bei dieser Betrugsmasche werden jede Menge Kurznachrichten verschickt, bei denen es vorgeblich um Lieferankündigungen oder Paket-Nachverfolgungen zu gehen scheint. „Ihr paket wird heute zum Absender zuruckgesendet. Letzte Moglichkeit es abzuholen“ oder „Paketzustellung Ihrer Lieferung nicht moglich“, steht dort etwa in oft fehlerhaftem Deutsch. Immer wieder berichten Nutzer solcher Nachrichten auch, dass ihre Namen oder Spitznamen in den SMS genannt werden. Am Ende der Nachricht befindet sich dann stets ein Link, den die Betroffenen anklicken sollen, um weitere Informationen zu erhalten. Genau das kann jedoch böse Folgen haben, wie es nun auch Cornelia und Peter Berg erlebten. Denn durch den Klick auf den Link kann sowohl Schadsoftware auf dem Handy installiert werden oder es können sich ungeahnte Kostenfallen auftun, wenn das eigene Smartphone ohne Wissen und Einverständnis des Besitzers ähnliche SMS verschickt.

Telefonanbieter sperrt wegen Kostenexplosion nach knapp vier Wochen die Karte

Genau dies war offensichtlich bei Peter Bergs neuem Smartphone nach dem versehentlichen Klick auf den Link der Fall. „Wir haben das gar nicht mitbekommen“, erinnert sich seine Ehefrau. Erst als der 74-Jährige plötzlich am Donnerstag dieser Woche, als fast vier Wochen nach der Linkaktivierung in der SMS, eine Nachricht seines Telefonanbieters erhielt, wurde das Ehepaar stutzig. „In der Nachricht hieß es, die Handykarte sei nun für ausgehende Anrufe aufgrund hoher Kosten gesperrt.“

Anruf beim Provider sorgt für Entsetzen

Cornelia Berg kontaktierte daraufhin den Anbieter. Und fiel aus allen Wolken: „Dort sagte man mir, dass eine Rechnung von 500 Euro aufgelaufen sei.“ Wie diese entstanden sei? „Seit dem 17. März seien vom Handy meines Mannes aus unaufhörlich SMS-Nachrichten in sämtliche Länder der Welt verschickt worden, wurde uns gesagt. Auf dem Gerät selbst war das für uns weder ersichtlich noch nachvollziehbar.“ Mehrere tausend SMS seien insgesamt zusammengekommen. „Die genaue Rechnung mit den genauen Zahlen haben wir noch gar nicht gesehen.“ Absolut entsetzt sei sie nach diesem Telefonat gewesen, sagt Cornelia Berg. „Der Tag war für mich gelaufen. Ich war so wütend und richtig außer mir.“

Beendet war die Geschichte damit jedoch noch nicht. Denn nach den SMS fing vor einigen Tagen zudem das Telefon von Peter Berg nun auch noch an zu klingeln. „Nach und nach trudelten immer mehr Anrufe von uns unbekannten Menschen ein, die nach einem angenommenen Paket fragten“, berichtet Cornelia Berg. „Diese Leute hatten von der Nummer meines Mannes offenbar eben solche SMS geschickt bekommen.“ In unzähligen Gesprächen hätten sie die unbekannten Anrufer über die Betrugsmasche aufgeklärt und davor gewarnt. Ein mühseliges Unterfangen.

Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt – nun folgt der Gang zum Anwalt

Inzwischen hat Cornelia Berg das betroffene Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, einen Virenscanner durchlaufen lassen und das Gerät neu eingerichtet. „Am Montag besprechen wir uns mit einem Anwalt, wie wir weiter vorgehen“, sagt sie. Denn den durch die Betrugsmasche angefallenen Betrag einfach so zu bezahlen sieht die 64-Jährige nicht ein.

„Dem Telefonanbieter muss doch auffallen, wenn plötzlich tausende SMS von einer Nummer abgehen, die vorher keine Nachrichten verschickt hat.“ Cornelia Berg rät zudem anderen Empfängern solcher Nachrichten („selbst meine Enkel haben solche SMS bekommen): „Tun Sie genau das, was immer gesagt wird: Niemals fremde Nummern oder fremde Nachrichten öffnen, nichts anklicken. Einfach ignorieren und die Nummer am besten sperren!“

Sebastian Kwasny sieht Teilschuld auch beim Anbieter

Ähnlich sieht es ihr Sohn. „Ich habe meinen Eltern geraten, sofort Widerspruch gegen diese Rechnung einzulegen“, sagt er. „Bei solch einem Betrag kann der Kunde ja kaum allein Schuld haben. Dem Anbieter muss so ein ungewöhnliches Telefonverhalten doch auffallen. Der Kunde selbst kann das auf seinem Gerät ja nicht mal sehen“, sagt Sebastian Kwasny sichtlich wütend über die perfide Betrugsmasche.

Er warnt zudem: „Auf diese Weise können zudem auch alle Kontakte und Passwörter auf einem Handy ausgelesen werden.“ Der IT-Experte rät daher: „Wenn so etwas vorkommt, sofort den Anbieter kontaktieren, um die Kosten im Blick zu behalten. Außerdem Anzeige erstatten und einen Virenscanner installieren. Mit etwas Glück kann entsprechende Software das Schadprogramm deinstallieren.

Das rät die Polizei:

Zur Anzeige rät in Fällen des SMS-Betrugs auch die Polizei.

Bei Erhalt solcher SMS soll auf keinen Fall auf den Link geklickt werden.

Besser sei es, einen Screenshot der SMS anzufertigen und den Betrugsversuch zeitnah zur Anzeige zu bringen.

Anzeigen sind auch möglich unter polizei.brandenburg.de.

Von Nadine Bieneck