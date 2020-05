Thema Corona: Politischer Schlagabtausch zwischen der AfD und politischen Gegner der Partei in Oranienburg

Oranienburg

Getrennt durch die Bundesstraße 96 haben sich am Sonnabendvormittag in Oranienburg die AfD sowie das Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt Oranienburg, dem sich zahlreiche Politiker, Anhänger und Sympathisanten der Linken, der Grünen und der SPD angeschlossen hatten, einen sprachlichen Schlagabtausch geliefert. Die AfD hatte sich dazu auf dem Schlossplatz eingerichtet, die politischen Widersacher waren vor der Tourismus-Information zusammengekommen. Der Platz dazwischen gehörte in erster Linie drei Polizeifahrzeugen mit Besatzung. Die Beamten achteten darauf, dass sich auf jeder Seite nicht mehr als 50 Leute einfanden und dass diese untereinander einen Mindestabstand von 1,50 Meter halten. Das klappte ganz gut und vor allem blieb während der runden Stunde, in der beide Seiten „ihre Meinungen austauschten“, alles friedlich.

Anti-Corna sind die Menschen, die das Virus bekämpfen

Anlass des Aufeinandertreffens war die Tatsache, dass die AfD kurzfristig zu einer „Anti-Corona-Demo – Realität statt Ideologie“ aufgerufen hatte. „Nicht die AfD ist ’Anti-Corona’, sondern all diejenigen, die das Virus aktiv bekämpfen“, sagte der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. Das seien in erster Linie alle Menschen in den medizinischen Einrichtungen, aber auch alle die Menschen, die in der Krise den Betrieb aufrecht erhalten haben. Und nicht zu vergessen, alle diejenigen, die durch Abstand halten, zu Hause arbeiten und den Verzicht auf Kinderbetreuung große Opfer bringen. „Die Zahlen“, so Björn Lüttmann, „gehen nun zurück und die Landesregierung hat viele Bereiche bereits wieder gelockert.“ Es ist und bleibe ein schwieriger Abwägungsprozess zwischen Infektionsschutz und der Wiederzulassung aller Bewegungs- und Versammlungsfreiheiten. Die AfD versuche hingegen alles, um bei sinkenden Umfragewerten in der Corona-Pandemie weiterhin Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie behaupte nun, dass es wissenschaftlich erwiesen sei, dass der Corona-Virus nicht besonders gefährlich ist und es nur eine „so genannte Pandemie“ gäbe. Die Strategie sei ähnlich wie in der Flüchtlingsfrage, wo ja auch von „so genannten Flüchtlingen“ gesprochen werde. Nach dem Protest gegen die Flüchtlinge versuche die AfD nun den Protest gegen Corona anzuführen. Dabei habe die AfD noch vor wenigen Wochen sogar drastischere Maßnahmen gegen Corona gefordert. Heute leugne sie die Krankheit.

Auf der gegenüberliegenden Seite forderte Andreas Galau, dass alle Bestandteile der Eindämmungsverordnung auf den Prüfstand sollten. Dabei müsse festgestellt werden, so der Kreisvorsitzende der AfD Oberhavel und Landtagsabgeordnete, welche Eindämmungsregeln berechtigt seien und welche nicht. Viele Zwangsmaßnahmen, so Andreas Galau, seien nach Auffassung der AfD unverhältnismäßig und würden das Land in eine gewaltige Krise sowie eine beschleunigte Inflation treiben. Bereits jetzt ständen zahlreiche Bürger aufgrund der Restriktionen der Politik vor dem wirtschaftlichen Ruin. Gleiches gelte für den Mittelstand, der für ein wirtschaftliches Aufblühen dieses Landes gesorgt habe. In diese Kerbe schlug auch Birgit Bessin. Die stellvertretende AfD-Landesvorsitzende sprach davon, dass der Lockdown sofort zurückgenommen werden müsse, weil er total überzogen sei. Die Eindämmungsverordnung bezeichnete sie als Panikmache ohne wissenschaftliche Belege. Die Regierenden hätten keinen Plan und würden stets nur reagieren, statt zu agieren. Sie seien es, die in die Arbeitslosigkeit geschickt werden müssten, „damit sie mal sehen, wie das ist“.

Der Pandemie zum Glück keinen freien Lauf gelassen

Ihre blauen Luftballons, die nicht zugelassene Demonstrationsbesucher symbolisieren sollten, ließ die AfD zum Schluss nicht mehr in den Himmel steigen. Dafür, so Grünen-Politiker Heiner Klemp auf der Gegenseite, habe die AfD mal wieder deutlich gemacht, dass sie mit Vorliebe ihren Mantel in den Wind hänge. Erst habe sie mit Verweis auf ihre „patriotische Haltung“ dem milliardenschweren Corona-Rettungsschirm zugestimmt, jetzt propagiere sie eine Verschwörungstheorie nach der anderen. In Deutschland, so Heiner Klemp, werde zum Glück gut mit Corona umgegangen und der Pandemie nicht freien Lauf gelassen. Das zahle sich jetzt, wo verstärkt über Lockerungen nachgedacht werden könne, Schritt für Schritt aus.

