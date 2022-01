Thomas von Gizycki: Oberhavel braucht ein Grundbildungszentrum

Oberhavel

Lesen und Schreiben sind ein wichtiger Schlüssel zur Welt, doch nicht für alle Menschen selbstverständlich. Rund 6,2 Millionen Menschen in Deutschland haben sehr große Schwierigkeiten damit, das entspricht circa 180 000 Brandenburger und Brandenburgerinnen. In der Plenarsitzung des Brandenburger Landtages am Donnerstag wurde auf Antrag der Koalitionsfraktionen hin beschlossen, dass sich das Land weiter an der „Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung“ beteiligt.

Thomas von Gizycki. Quelle: Bündnis 90/Grüne

„Damit bauen wir Initiativen zur Alphabetisierung und Grundbildung in Brandenburg weiter aus“, erklärt Thomas von Gizycki, bündnisgrüner Landtagsabgeordneter aus Borgsdorf. Der Antrag sieht unter anderem vor, neue Kursinhalte zum Beispiel zu Medienkompetenz anzubieten, neue Zielgruppen, wie Nicht-Muttersprachlerinnen und Muttersprachler anzusprechen und in jedem Landkreis sowie jeder kreisfreien Stadt ein Grundbildungszentrum zu ermöglichen. Diese Zentren zeichnen sich durch niedrigschwellige Angebote wie Lerncafés, Sprechstunden, Beratung, aufsuchende Arbeit und Projekte aus. „Oberhavel verfügt leider noch nicht über ein Grundbildungszentrum. Dabei gibt es im Landkreis schätzungsweise zehn- bis zwölftausend Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Gerade schwer erreichbare, gering literalisierte Menschen könnten jedoch durch solche individuellen Bildungsangebote erreicht werden. Deshalb appelliere ich an den Landkreis, die EFS-Fördermittel für den Aufbau eines solchen Zentrums zu nutzen“, so der Abgeordnete weiter.

Erwachsenen Lese- und Schreibkompetenz vermitteln

Zum Hintergrund: Ziel der „Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 2016 bis 2026“ (AlphaDekade) ist es, Erwachsenen Lese- und Schreibkompetenz zu vermitteln und Grundbildungsdefizite zu schließen. Das soll ihnen eine gleichberechtigte gesellschaftliche und berufliche Teilhabe ermöglichen. Der Antrag der Koalitionsfraktionen sieht unter anderem vor, das erfolgreiche Programm der Alphabetisierungs- und Grundbildungs-angebote in der neuen Förderperiode des ESF+ fortzuführen und im Rahmen der verfügbaren ESF- und Landesmittel auszuweiten.

