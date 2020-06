Germendorf

Da hat das Team vom Tier- und Freizeitpark Germendorf richtig Schwein gehabt. Die 29 Mitglieder vom Lions Club Oranienburg haben für den Erhalt des Parks 1000 Euro gespendet. Am Dienstag, den 23. Juni, übergab Lions-Club-Schatzmeister Olaf Onigkeit den Scheck an die Vorsitzende des Tierpark-Fördervereins Sabine Stoge, die sämtliche Spenden verwaltet. Insgesamt sind nach der fünfwöchigen Schließzeit des Parks aufgrund von Corona über 46 000 Euro durch Spenden der Tierparkfans zusammengekommen. Geld, das der Tierpark nun weiter in Futterkosten sowie in den Ausbau der vorhandenen Gehege investieren will. So sollen sie noch tierfreundlicher werden.

Der Scheck vom Lions Club wurde gleich da übergeben, wo der Löwenanteil der 1000-Euro-Spende auch hinfließen soll. Das ehemalige Puma-Gehege wird ausgebaut. „Hier zieht spätestens Ende des Jahres ein Luchspärchen ein“, sagt Tierparkchef Torsten Eichholz.

Den Puma hatte Ende letzten Jahres das Zeitliche gesegnet. „Das Tier war schon sehr alt. Es hatte sich einen schweren Gelenkbruch zugezogen, der nicht mehr reparabel war. Da mussten wir es einschläfern lassen“, sagt Torsten Eichholz.

Jutta Weber aus Lehnitz kommt gerne mit ihren Enkeln Tim (15), Klein Jonas (2) und Lucas (11) in den Tier- und Freizeitpark Germendorf. Hier stehen sie vor dem neuen Süd-Amerika-Haus. Quelle: Jeannette Hix

Nebenan freut sich sicherlich auch schon der einsame Steinkauz auf eine neue Partnerin. „Die wird demnächst hier einziehen. Aber gleich zusammenlassen können wir die Tiere nicht. Sie müssen sich erstmal in getrennten Gehegen aneinander gewöhnen“, sagt Torsten Eichholz, der auch auf einen Schneeleoparden ein Auge geworfen hat.

Kürzlich waren auch zwei Alpakas sowie Skuddenschafe erworben worden. Auch das Süd-Amerika-Haus ist nach dem Um- und Ausbau nun deutlich größer. „Darin sind neben den Weißpüschel- und Totenkopfäffchen auch unsere fünf Schlangen wie der Tigerpython und die Abgottboa untergebracht. Die Schlangen haben jetzt einen Swimmingpool“, sagt Torsten Eichholz.

Auch Trennwende wurden versetzt, die Heizungsanlage und das Dach sind ebenfalls neu. Neuster Hausbewohner ist ein ansehnlicher Leguan aus einem Zoo in Bremerhaven. Von den Spendengeldern soll auch das Flamingohaus umgebaut werden.

Jutta Weber aus Lehnitz kommt gerne mit ihren Enkeln Tim (15), Jonas (2) und Lucas (11) in den Tier- und Freizeitpark Germendorf. „Schön, dass das Schlangenhaus nun ausgebaut ist“, sagt sie. Python, Leguan und Co. konnten sie aber nur von draußen besichtigen. Im Schlangenhaus wird gerade der Fußboden neu gemacht.

Eine Bitte hat der Tierparkchef noch an die Besucher: „Bitte streicheln Sie keine Kitze, die das Muttertier im Park abgelegt haben könnte. Nimmt die Rike den menschlichen Geruch wahr, nimmt sie das Kleine nicht mehr an. Erst am Wochenende mussten wir ein Rehkitz einschläfern.“ Das Tier hätte man auch nicht mehr mit der Flasche großziehen können.

Von Jeannette Hix