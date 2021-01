Tierschutzverein Oberhavel gibt Tipps: So kommt Ihr Liebling gut durch den Winter

Oberhavel

Ein kalter Wind pfeift durch die Straßen, Schnee und Matsch sorgen für rutschige Wege. Der Winter stellt auch die Tierbesitzer in Oberhavel vor Herausforderungen. Ellen Schütze, Vorsitzende des Tierschutzvereins Oberhavel e.V. gibt Tipps, wie Vierbeiner und Vögel gut durch die kalte Jahreszeit kommen. „Bei Hunden sollte darauf geachtet werden, dass sich keine Schneeklumpen unter den Pfoten bilden“, erklärt sie. Als Abhilfe können Hundebesitzer die Haare an den Pfoten kurz halten oder beim Spazierengehen immer wieder kontrollieren, ob sich etwas unter den Pfoten festgesetzt hat. „Die Klumpen werden irgendwann zu Eis, dann können die Tiere nur noch schlecht laufen“, gibt sie zu bedenken.

Vorsicht bei Streusalz

Vorsicht ist auch auf mit Streusalz abgestumpften Wegen und Straßen geboten. „Das Streusalz ist problematisch, weil es die empfindlichen Ballen angreift“, so Schütze. Wer dem vorbeugen will, dem empfiehlt sie eine Ballenschutzcreme, die vor dem Gassi gehen aufgetragen wird. Schutzschuhe dagegen seien nur bei Verletzungen an den Ballen oder den Pfoten ratsam.

Empfindliche Pfoten können mit Schutzbalsam vor dem Streusalz geschützt werden. Quelle: Victoria Barnack

Eine Jacke kann für einige Hunde dagegen äußerst sinnvoll sein. „Hier liegt der Fokus vor allem auf kleinen Hunden, Tieren mit wenig Fell am Bauch oder mit wenig bis gar kein Unterfell“, erklärt sie. Vor allem der Bauch sollte bedeckt sein, damit sich die Hunde nicht verkühlen. Außerdem rät Ellen Schütze zu verkürzten Spaziergängen, die mehrmals über den Tag verteilt stattfinden sollen. „Wenn sich ein Hund verkühlt, äußert sich dies häufig in einer Blasenentzündung.“

Vor allem bei kleineren Hunden kann eine Jacke durchaus sinnvoll sein. Quelle: dpa

Diese erkennen Hundebesitzer vor allem an dem häufigen Harndrang ihres Tieres. „Dabei urinieren die Tiere meist nur wenige Tropfen“, beschreibt sie die Symptome. Und auch wenn es noch so niedlich aussieht: „Der Hund sollte keinen Schnee fressen!“, warnt die Tierschützerin. Magen-Darm-Infekte oder überlastete Nieren infolge der vermehrten Wasseraufnahme können die Folge sein.

Wind- und wettergeschütztes Plätzchen

Für Katzen mit Freigang und im Freien lebende Kleintiere wie Hasen oder Meerschweinchen gilt: „Sie benötigen einen wind- und wetterfesten Unterschlupf, der auf die Größe des Tieres angepasst ist.“ Sonst könne die Körperwärme den Unterschlupf nicht ausreichend erwärmen. Bei Bodenfrost oder anhaltenden Minusgraden rät Ellen Schütze dazu, die Tiere in einen windgeschützten Stall oder ins warme Haus zu bringen.

