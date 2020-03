Ein gutes Buch statt Fußball und tanzen

Oberhavel

Die Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens in Zeiten der Corona-Krise verschaffen vielen Oberhavelern mehr Zeit in den eigenen vier Wänden als gewöhnlich. Die MAZ-Redaktion hat sich überlegt, womit man sich die Zeit vertreiben kann.

Tipps für die Zeit zu Hause: Ein gutes Buch kann ein toller Zeitvertreib sein. Quelle: Stefanie Fechner

Stefanie Fechner: Lesen ist Entspannung und Training für den Geist. Ganz nebenbei lassen sich damit auch die langweiligsten Stunden in ein echtes Abenteuer verwandeln. Wer dem Genre der Thriller zugetan ist, dem sei „Die Rivalin“ von Michael Robotham ans Herz gelegt. Spannend und unvorhersehbar wird man hier durch eine nervenaufreibende Geschichte entführt. Ein Klassiker für Buchfreunde dürfte „Das Labyrinth der Träumenden Bücher“ von Walter Moers sein. Ein großartiger Fantasy-Spaß, auch für etwas größere Kinder. Wer es auch mal philosophisch mag, ist mit „Wer bin ich und wenn ja wie viele?“ von Richard David Precht bestens beraten. Für alle, die es lieber modern mögen, stehen viele Varianten für ein Online-Lesevergnügen zur Verfügung. Viele Bücher gibt es ebenfalls als Hörbuch.

Marco Paetzel: Es ist Mitte März, und obwohl ganz Deutschland im Ausnahmezustand ist, klettern die Temperaturen: Der Lenz ist da! Ich bin mit meinem kleinen Sohn ohnehin zuhause, weil die Kita geschlossen hat. Die zusätzliche Zeit wollen wir für vor allem für Spaziergänge nutzen. Zwar sind ja auch die Spielplätze gesperrt, das tut uns besonders weh, aber die Natur ist ja deswegen nicht weniger schön. Wir haben einen Park samt See nicht weit von der Wohnung, dahin lohnt der Weg immer. Im Gepäck haben wir dann meistens eine Tüte mit Haferflocken, das freut die unzähligen Enten und Schwäne, die am und um den See unterwegs sind. Ein bisschen Bewegung tut aber natürlich auch Not in diesen Tagen. Dafür habe ich einen Fußball im Gepäck, damit wir auch immer ein bisschen kicken können.

Gesellschaftsspiele sind ein schöner Zeitvertreib für die ganze Familie. Quelle: Morgner

Sebastian Morgner: Brettspiele sind was Feines. Und können für eine Menge Freude sorgen. Gerade in der Zeit, in der das Corona-Virus alles lahm legt, hat man plötzlich mehr Zeit, um mit den Kindern gemeinsam am Tisch zu sitzen und zum Beispiel „Mensch ärgere dich nicht“ zu spielen. Lauern auf die 6, um aus dem Haus zu kommen. Erreiche ich das Ziel oder werde ich kurz davor doch noch rausgeworfen? Verlieren, das fällt allen schwer. Beliebt ist auch Looping Louie. Ein Flugzeug kreist umher und versucht die Chips des jeweiligen Teilnehmers zu treffen. Mit Konzentration und Cleverness muss das Flugzeug vom eigenen Reich ferngehalten werden. Oder kennen Sie Halli Galli? Das Spiel, wo in der Mitte eine Glocke, die an die in Hotels übliche Rezeptionsglocke erinnert. Das macht auch Spaß.

Im heimischen Garten gibt es zu jeder Jahreszeit etwas zu tun. Quelle: Wittke

Bert Wittke: Das frühlingshafte Wetter macht es möglich, dass man sich gegenwärtig durchaus bereits mit Gartenarbeit beschäftigen kann. Überdies sind viele Blumen bereits mächtig aus der Erde geschossen, darunter auch zahlreiche Tulpen. Außerdem ist Bewegung an frischer Luft in diesen Tagen sicherlich nicht die schlechteste Medizin. Zu tun gibt es vor und hinter dem Zaun immer etwas. Bei mir sind zum Beispiel die Rosenstöcke immer noch zum Schutz vor Frost angehäufelt. Daran werde ich aber lieber noch nichts ändern, denn am kommenden Wochenende sollen die Nächte noch einmal eisig kalt werden. Dafür könnte man schon mal den Rasen etwas „kämmen“. Mit der Harke kommen da schnell mal einige Eimer Laub zusammen. Und das letzte Tannengrün verabschiedet sich jetzt auch aus den Blumenkästen.

Auch auf dem Balkon kann man sich prima austoben. Vielleicht brauchen die Möbel ja mal einen neuen Anstrich? Quelle: privat

Wiebke Wollek: Gerade war noch Schmuddelwetter angesagt und nun lässt sich der Frühling blicken. Im Sonnenlicht fallen uns jetzt die vernachlässigten Ecken im Garten oder auf dem Balkon auf. Der Holztisch braucht wieder ein wenig frisches Öl, als Sonnenschutz für die Oberfläche. So kann das Homeoffice bald auf den Balkon verlagert werden. Es wird Zeit, aktiv zu werden, die Gärtnerwerkzeuge aus dem Schuppen zu holen und Ordnung in Beete und Blumenkübel zu bringen. Auf unserem Balkon haben nicht viele Pflanzen den Winter überlebt. Nur die glatte Petersilie wächst ohne Probleme – ganzjährig. Das könnte aber auch daran liegen, dass der Winter nicht gerade besonders kalt war. Wenn bald alles wieder in prächtigen Farben blüht, fühlt man sich auch gleich viel wohler an der frischen Luft.

Matthias Schütt: Im Winter legt der Sportler die Grundlage für die Leistungen in der Saison. Das ist eine altbewährte Regel. Die ersten drei Monate des Jahres sind fast geschafft, also kann man jetzt auch weiter machen – auch wenn das aufgrund der aktuellen Ereignisse nur eingeschränkt möglich ist. Mit einigen guten Ratgebern, aber auch Online-Tutorials kann man in den eigenen vier Wänden sehr gut Sport treiben - perfekt auf sich selbst geschnitten. Da heißt es einfach nur Sportklamotten an, die Möbel etwas beiseite räumen und los gehts. Mit unter sind keine Gewichte oder gar Geräte notwendig. Der eigene Körper reicht für die meisten Übungen vollkommen aus. Wer zudem einen Heimtrainer besitzt, umso besser. Ansonsten einfach den inneren Schweinehund besiegen und erstmal weiter Indoor trainieren.

Von MAZonline