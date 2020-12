Großwoltersdorf

Einen Handwerksbetrieb in Familientradition weiter zu führen, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Die Tischlerei von Familie Müller in Großwoltersdorf erzählt eine solche Geschichte. Ihre Profession ist der individuelle Möbelbau. Die Tischlerei existiert in dritter Generation. Neun Mitarbeiter zählt sie heute und steht als Musterbeispiel für eine vorausschauend geplante Unternehmensnachfolge.

Am Mittwoch tauschten sich Kammerpräsident Robert Wüst und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( CDU) bei einem virtuellen Betriebsbesuches über die Herausforderungen aus.

Anzeige

Kinder wuchsen mit Holz auf

Der Anfang für die Familientischlerei gestaltete sich nicht leicht. Großvater Günter gründete die Bau- und Möbeltischlerei erst im Jahr 1990, nachdem es ihm zu DDR-Zeiten versagt blieb, sich selbstständig zu machen. Da war er 61 und führte den Betrieb noch acht Jahre, ehe er ihn in die Hände seines Sohnes Wolfram legte. Mit 32 hatte der 1998 seinen Meisterabschluss in der Tasche und war fortan auf sich allein gestellt. Für seine Kinder war die Werkstatt immer auch Spielplatz. Mit Holz wuchsen sie auf, Holz war das Spielzeug Nummer 1.

Robert Wüst. Quelle: TierheimTierheim

Heute ist der Seniorchef 54, die Söhne Philipp und Markus jenseits der 20 und beide ebenfalls Tischler. Ehefrau und Schwester unterstützen im Büro. Während Markus zunächst Forstwirt erlernte und sich erst im zweiten Ausbildungsweg für den Tischlerberuf entschied, ging Philipp den geraden Weg und ist mit 24 bereits Tischlermeister.

Nun stellt Vater Wolfram sein Unternehmen für die Zukunft neu auf: gemeinsam mit seinen beiden Söhnen. Diesen Weg schlug er so früh ein, weil er das Engagement seiner beiden Jungs im Betrieb würdigen wollte. Unterstützung und Hilfe suchte die Handwerkerfamilie bei den Betriebsberatern der Handwerkskammer Potsdam. Sie begleiten den Prozess der Übergabe.

Handelskammer begleitete den Übergang

„Unser erstes Gespräch fand vor anderthalb Jahren statt. Wir hatten sofort ein gutes Gefühl, wussten, wir haben die richtigen Partner an unserer Seite. Unser Fahrplan, wie es in den kommenden Monaten weitergehen würde, stand“, erinnert sich Wolfram Müller. Er gibt seinen Berufskollegen den Rat, sich für diesen Prozess unbedingt Hilfe zu holen. „Ohne Zweifel ist es aufregend. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Neue Strukturen entstehen, es braucht viel Geduld und viele Gespräche auf beiden Seiten. Zwei bis drei Jahre dauert es, bis alles wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt.“

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (CDU). Quelle: Bernd Geske

Sohn Philipp, der künftig als Geschäftsführer fungiert und sich gemeinsam mit seinem Bruder noch einige Jahre auf die beratende Mitarbeit seines Vaters in Büro und Werkstatt verlassen kann, blickt als einer der Übernehmenden ähnlich auf den Prozess. „Wichtig ist ja zuallererst, dass man das gemeinsame Interesse auslotet, die Firma weiterzuführen. Mein Bruder und ich übernehmen gern Verantwortung, das war die Basis.“

Stipendium für die Meisterausbildung

Dass die Unternehmensnachfolge in der Familientischlerei so früh geregelt wurde, sehen die beiden Brüder als Riesenvorteil: „Wir werden noch einige Jahre von unseren Eltern begleitet. Das vermittelt Sicherheit, gerade jetzt, wo wir den Betrieb auch technologisch aufrüsten.“ Wären wir da völlig auf uns allein gestellt, wären die Sorgen vielleicht größer“. Und sie sind stolz auf das Vertrauen, das ihnen ihr Vater entgegenbringt. Jeder der drei hat seinen eigenen Arbeits- und damit auch Verantwortungsbereich, auch entsprechend seiner Vorlieben.

Doch nicht nur die betriebswirtschaftliche Begleitung durch die Handwerkskammer schätzen die drei Tischler. Als Stipendiat der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung gGmbH betreute die Handwerkskammer 2016 den damals 21-jährigen Tischlergesellen Philipp bei der finanziellen Vorbereitung der Meisterausbildung. „Hätte es dieses Stipendium nicht gegeben, hätte ich mit der Meisterausbildung nicht unmittelbar anfangen können.“ Wie sein Vater absolvierte er die Meisterausbildung über einen Zeitraum von zwei Jahren nebenberuflich im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz. Seine Meisterklasse, so erinnert er sich, bestand zu Dreivierteln aus Meisterschülern, deren Perspektive ebenfalls in der Unternehmensnachfolge lag.

Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam lobt den Betrieb als Vorbild für all jene, die sich mit der Nachfolgeproblematik auseinandersetzen müssen: „Die Tischlerei hat alles richtig gemacht. Senior und Junioren nutzen die Hilfsinstrumente, die wir als Handwerkskammer, aber auch das Land bieten.“

Lesen Sie auch

Von MAZ-online