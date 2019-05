Oberhavel Oranienburg - Keine Geschäfte mehr am Bahnhof – beide Toiletten kaputt Das WC im Fahrradparkhaus am Oranienburger Bahnhof ist gesperrt. Grund dafür ist laut Stadtverwaltung Vandalismus am Münzzählautomat und am Türöffner.

