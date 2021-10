Toleranzpreis Oberhavel an zwei besondere Initiativen überreicht

Oberhavel

Die Coronakrise hat besondere Formen der gegenseitigen Unterstützung in den Vordergrund rücken lassen. Das wird auch bei der Verleihung des vierten Oberhaveler Toleranzpreises am Mittwoch vor dem Kreistag deutlich. Es sind zwei Preisträger, die geehrt werden – die Gruppe „Laptops für Homeschooling“ und die Willkommensinitiative Borgsdorf. Erstere erhalten ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro. Die Willkommensinitiative bekommt 500 Euro.

Die Gruppe „Laptops für Homeschooling“. Quelle: Enrico Kugler

Mit der Auszeichnung zollt der Landkreis all jenen Menschen Anerkennung und Dank, die sich durch ihr Engagement und ihren Einsatz für ein weltoffenes und tolerantes Oberhavel einsetzen. „Für uns ist klar: Oberhavel steht für eine weltoffene, tolerante und solidarische Gesellschaft“, sagt Landrat Ludger Weskamp (SPD). „Und das bedeute weit mehr, als es das Wort Toleranz zunächst vorgebe. Erdulden oder ertragen heißt tolerare aus dem Lateinischen übersetzt. Doch sich tolerant zu verhalten, das bedeutet mehr als andere Menschen nur irgendwie zu ertragen.“ Tolerant sein heiße, jeden Einzelnen so zu akzeptieren, wie er ist – mit seiner Persönlichkeit, seiner Meinung, seinem Glauben, seiner Sexualität.

Es geht um Toleranz und Zivilcourage

Der Preis impliziere aber auch als zweite Komponente neben der Toleranz die so wichtige bürgerliche Tugend der Zivilcourage. „Mit dem Preis sollen auch diejenigen gewürdigt werden, die sich durch aktives Handeln für die Wahrung humaner und moralischer Werte und ein gutes soziales Miteinander einsetzen“, sagt Weskamp. Toleranz und Zivilcourage – beides seien in einer Gesellschaft keine Selbstverständlichkeiten. „In Tagen, in denen Maskenverweigerer Menschen erschießen, Corona-Leugner über Netzwerke wie Telegram zu Mord und Totschlag aufrufen und sich fanatische Impfgegner gar im „Dritten Weltkrieg“ wähnen, ist ziviles Engagement und das Aufstehen gegen Hass und Hetze wichtiger denn je.“

Viel zu oft würden Menschen erleben, wie wichtig es sei, sich für eine vorurteilsfreie, eine gemeinschaftlich geprägte und solidarische Gesellschaft einzusetzen. Zwei herausragende Oberhaveler Beispiele seien die Ausgezeichneten.

Sie sammelten ausgediente Technik und möbelten sie auf

Die Gruppe „Laptops für Homeschooling“, unter der Federführung des Hohen Neuendorfers Viktor Makowski und des Oranienburgers Henning Schluß, hat eine in der Pandemielage entstandene Versorgungslücke für Schülerinnen und Schüler unkompliziert und zeitnah geschlossen. Insbesondere über Aufrufe in den sozialen Medien sammelten sie ausgediente Laptops und PCs, machten sie für den Schulgebrauch fit und stellten sie Kindern und Jugendlichen zur Verfügung.

Inzwischen konnten auf diese Weise mehr als 470 Laptops und PCs überreicht werden. „Dadurch wurde sozial benachteiligten Schülerinnen, Schülern und ihren Familien die Möglichkeit der Teilnahme am Distanzlernen und Homeschooling gegeben und eine weitere Benachteiligung abgewendet“, heißt es in der Begründung des Vorschlags aus der Stadt Hohen Neuendorf. Die Gruppe erhält für ihr Engagement ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro.

Willkommensinitiative kümmerte sich um Installation und betrieb von WLAN-Anschlüssen

Die Willkommensinitiative Borgsdorf, vertreten durch die Borgsdorferin Susanne Mosch, kümmert sich seit vielen Jahren um geflüchtete Menschen und setzt sich für ein gutes Zusammenleben aller Menschen in der Region ein: ob beim Erlernen der deutschen Sprache, bei der Nachhilfe für Kinder, in der Krabbelgruppe, beim gemeinsames Nähen, Kochen oder Singen oder Hilfen bei Behördengängen für Erwachsene. Außerdem hat sich die Gruppe für die Installation von WLAN-Anschlüssen in verschiedenen Gemeinschaftseinrichtungen –darunter Borgsdorf, Stolpe-Süd und Lehnitz – für Geflüchtete engagiert.

Während der Landkreis Oberhavel die Anschlüsse bis zum jeweiligen Gebäude zur Verfügung stellt, kümmert sich die Initiative ehrenamtlich um Installation und Betrieb des WLAN-Zugangs. Auch hier profitieren nicht zuletzt Kinder und Jugendliche, denen damit komfortablere Möglichkeiten des Homeschoolings zur Verfügung stehen. Die Willkommensinitiative erhält ein Preisgeld von 500 Euro.

Von MAZonline