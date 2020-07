Hennigsdorf

Bevor Torsten Köster morgens aus dem Haus geht, legt er erstmal seine Uhr samt Schrittzähler an. Abends hat er dann im Schnitt 12 000 Schritte auf der Uhr und ein Laufpensum von etwa acht Kilometer absolviert. Der 63-Jährige aus Hennigsdorf ist zertifizierter Grabstein-Prüfer. Er checkt die Gedenksteine auf ihre Standfestigkeit. In Hennigsdorf hat er auch sein Büro. Jetzt war er auf dem Friedhof in Leegebruch unterwegs. Aber rütteln ist bei der Prüfung strengstens verboten, weil sich so der Stein lockern könnte.

Sein wichtigstes Arbeitsgerät ist der sogenannte KMG-5-Kraftmesser. „Das elektronische Gerät misst die Kraftentwicklung. Dabei lege ich den Messschlitten an die Oberkante des Grabsteines und baue vorsichtig den Druck auf“, sagt Torsten Köster.

Anzeige

Das Display des Messgerätes zeigt alle relevanten Daten an. Quelle: ENRICO KUGLER

Weitere MAZ+ Artikel

Auf dem Display des Tablet-PCs kann der Grabstein-Prüfer auf dem Echtzeit-Diagramm dann genau verfolgen, wie sich der Druck aufbaut. Steht der Stein leicht schief, sei das kein Problem, nur fest stehen muss er. „Wenn sich der Grabstein bei 300 Newton nicht bewegt, ist er standfest und stellt keine Gefahr dar“, sagt Torsten Köster. Auch die Grabnummer, der Name des Verstorbenen sowie sein Geburts- und Sterbedatum werden erfasst.

„Durch das Aufzeichnen der Messwerte sichern wir ein Beweismittel. Auch ein Foto wird erstellt. Das kann kein mechanisches Gerät leisten. Und wir können unseren Auftraggebern jederzeit beweisen, was wir am Stein gemacht haben“, sagt der Experte. Sollte sich der Stein bei der Messung bewegen, wird die Prüfung abgebrochen und der Stein mit einem grünen Aufkleber gekennzeichnet. „Dann ist derjenige in der Pflicht für Abhilfe zu sorgen, der den Grabstein erworben hat“, sagt Torsten Köster.

Dieser Hinweis kennzeichnet nicht mehr feststehende Grabsteine. Quelle: ENRICO KUGLER

Die Aufträge für das Checken der Grabsteine bekommt er von den jeweiligen Friedhofsträgern der Gemeinden und Städten. Denn auch sie haften, sollte durch einen lockeren Stein jemand zu Schaden kommen. Einmal pro Jahr sind die Friedhofsträger laut „Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ verpflichtet, die Standfestigkeit der Grabsteine prüfen zu lassen. Die Anleitung dafür gibt der Verband der Friedhofverwalter Deutschlands vor.

420.000 Grabsteine prüft er im Schnitt pro Jahr

420 000 Grabsteine hat Torsten Köster allein im letzten Jahr auf ihre Standfestigkeit geprüft. Dabei ist er in ganz Deutschland unterwegs, wie kürzlich in Leegebruch.

Angefangen hat die Sache mit den Grabsteinen 1999 auf einer Familienfeier. Damals war Torsten Köster nicht nur als Maurermeister tätig, sondern auch als Sachverständiger für Mauerwerk und Handwerk. „Auf der Feier haben mich Leute gefragt, ob ich auch Grabsteine prüfe“, erinnert sich der gebürtige Westfale, den vor über 23 Jahren die Liebe nach Hennigsdorf ziehen ließ.

Die Nachfrage auf der Feier hat den Maurermeister erstmal recherchieren lassen. „Da habe ich festgestellt, dass diese Tätigkeit eine echte Marktlücke ist“, sagt Torsten Köster. Er investiert in diverse Technik und bietet Gemeinden und Städten ab 2000 seine Dienstleistung als Grabsteinprüfer an. Seit 2006 hat er auch das Zertifikat dafür in der Tasche, das er bei der Deutschen Naturstein Akademie erworben hat.

Quereinsteiger sind willkommen

Inzwischen ist neben drei Mitarbeitern und vier Lizensnehmern auch sein Sohn Stephan Koch (39) mit involviert. „BSK Torsten Köster Grabstein & Grabmal – Prüfung“ und „ASK Stephan Koch – Fachkraft für Arbeitssicherheit“ haben sie ihre Firmen genannt.

„Aber eigentlich bin ich ein einsamer Wolf, der im Alleingang die Friedhöfe abgeht“, sagt Torsten Köster. Die derzeitige Friedhofskultur bezüglich des Trends von Seebestattungen oder der letzten Ruhe in einem sogenannten Friedwald sieht er mit Skepsis. „Bei diesen Bestattungen haben die Angehörigen keinen echten Ort, um ihre Trauer bewältigen zu können. Es ist doch schön, wenn an einen Menschen ein Grab mit Grabstein erinnert wird – unabhängig, ob man sich für eine Urnen- oder Sargbestattung entscheidet“, sagt Torsten Köster, der für sich eher an eine Urnenbestattung denkt.

Um das Leben genießen zu können, will der Sachverständige im Herbst 2020 in Rente gehen. Und dann ist auch wieder mehr Zeit für sein liebstes Hobby, den Fußball. Denn Torsten Köster spielt bei blau-weiß in Hohen Neuendorf bei den Kickern von „Ü 60“ mit. Und wenn er dann über den Rasen von einem Tor zum anderen düst, hat sein Schrittzähler in der Uhr am Handgelenk auch wieder mächtig was zu speichern.

Von Jeannette Hix