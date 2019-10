Revierpolizisten überwachten am Mittwoch etwa drei Stunden lang das Verkehrsgeschehen am Stoppschild beziehungsweise an der Haltelinie in der Märkischen Allee/Ecke Hauptstraße in Glienicke/Nordbahn. 53 Kraftfahrzeugführer verstießen im genannten Zeitraum gegen das absolute Haltegebot.