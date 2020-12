Toter Schwan in Falkensee: Erstickt an falschem Futter – Wildtierrettung kann nicht mehr helfen

Falkensee

Ein trauriges Ende nahm eine Rettungsaktion der Wildtierrettung Berlin/ Brandenburg am ersten Weihnachtsfeiertag. Die ehrenamtlichen Tierschützer waren zu einem Notfall in Falkensee gerufen worden, nachdem dort am Ufer eines Gewässers ein bewegungsunfähiger Schwan gefunden worden war, der offensichtlich zudem immer wieder nach Luft schnappte.

Wildtierretter aus Wensickendorf auch an den Feiertagen im Einsatz

Die Tierschützer, hinter denen nicht zuletzt wegen der Coronapandemie ein Rekordjahr liegt, machten sich – trotz Feiertag – sofort auf den Weg. „Wenn Tiere in Not sind, können wir nicht warten. Sie brauchen sofort Hilfe, egal ob gerade Weihnachten ist oder nicht. Unser Team war daher auch an den Feiertagen im Dienst“, berichtet Ruth Schnitzler, Sprecherin Wildtierrettung. „Wir sind sofort nach dem Anruf los und haben das Tier erst einmal gesichert“, sagt sie. Anschließend jedoch „hatten wir große Probleme, einen Tierarzt für eine genauere Untersuchung zu finden. Aufgrund des Feiertags war ja im Grunde alles geschlossen“, so Schnitzler. Nach vielen Telefonaten habe man schließlich in Nauen eine Tierarztpraxis ausfindig gemacht, die das verletzte Tier untersuchen konnte. Der Verdacht, dass das Tier an verfüttertem Brot gestorben sei, habe da bereits im Raum gestanden. „Wir wollten jedoch ausschließen, dass der Schwan keinen Angelhaken verschluckt hat. Aus diesem Grund sollte er geröntgt werden.“ Die Bemühungen der Tierschützer kamen jedoch zu spät: „Kaum in der Praxis angekommen ist das Tier qualvoll verendet“, berichtet Ruth Schnitzler.

Tod des Vogels hätte leicht vermieden werden können

Für die Tierfreunde besonders ärgerlich – der Tod des Vogels hätte auf jeden Fall verhindert werden können. „Der Tierarzt hat in Kropf und Speiseröhre des Schwans riesige Klumpen Weißbrot vorgefunden.“ Diese hätten so stark auf die Luftröhre gedrückt, dass das Tier am Ende schlichtweg daran erstickt sei. „Die Zunge war bereits blau, die Schnabelspitze schon weiß gefärbt“, berichtet Schnitzler. Deutliche Zeichen dafür, dass das Tier erstickte.

Die Schnabelspitze des Tieres war bereits weiß verfärbt. Ein deutliches Anzeichen dafür, dass das Tier erstickt. Quelle: Wildtierrettung Wensickendorf

„Seit Jahren schon appellieren wir und auch viele andere Tierschutzvereine immer wieder, Wasservögel auf keinen Fall mit Brot zu füttern“, sagt Ruth Schnitzler bekümmert. Das „romantische Bild der Oma, die mit ihrem Enkelkind die Schwäne mit Brot füttert, ist leider jedoch immer noch sehr in den Köpfen der Leute verbreitet“, sagt sie und erklärt gleichzeitig klipp und klar: „Brot zu füttern, ist tödlich für Schwäne, Enten, Gänse und auch jegliche andere Wasservögel.“ Das Brot verklumpe in den Hälsen der Tiere, die dann qualvoll daran ersticken. „Wir würden uns wünschen, dass die Menschen das auch endlich begreifen und solche – sicher gut gemeinte – Aktionen einfach unterlassen“, appelliert sie an die Bürger.

Salatblätter, Sämereien, Mais oder Getreideflocken – jede Menge Futteralternativen

Dies heiße beileibe ja nicht, dass die Tiere keine Hilfe benötigen würden oder es gänzlich unmöglich sei, Wasservögel zu füttern. „Aber bitte doch keine tödliche Hilfe“, sagt Schnitzler. Eine Alternative hat sie auch parat. So empfiehlt sie, zum Spaziergang statt des Brotbeutels lieber „ein Döschen Mais vom Discounter, Salatblätter oder auch Sämereien einzupacken und die Vögel damit zu füttern“. Auch Getreideflocken oder handelsübliches Entenfutter sei eine gute Alternative. All diese Dinge würden nicht viel mehr als ein Laib Brot kosten und seien im Unterschied dazu „lebensrettende oder auch lebenserhaltende Alternativen“, so Schnitzler. Gefüttert werden soll zudem im Flachwasser oder am Ufer von Gewässern, damit das Futter nicht ungenutzt im Wasser versinke, und auch nur so viel, wie von den Vögeln vor Ort auch sofort aufgefressen werden kann.

Der verendete Schwan aus Falkensee habe vor Ort „seine Partnerin sowie seinen Nachwuchs zurückgelassen“, weiß Ruth Schnitzler. Dass das Tier verstarb sei umso tragischer, da Schwäne ein Leben lang mit dem selben Partner zusammen bleiben. „Sie beziehen sogar jedes Jahr das gleiche Nest, um dort ihren Nachwuchs aufzuziehen“, berichtet Schnitzler.

Mehr zu den Wildtierrettern Berlin/ Brandenburg unter: www.wildtierrettung.de

Von Nadine Bieneck