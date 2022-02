Totimpfstoff auch in Oberhavel: Hier wird mit Vakzin von Novavax geimpft

Oberhavel

Neben den bekannten Impfangeboten im Landkreis wird ab 2. März in Oberhavel auch der Impfstoff Novavax, ein sogenannter Totimpfstoff, verfügbar sein. Insgesamt umfasst die erste Lieferung für Oberhavel 2300 Impfdosen.

Der Impfstoff, so die Vorgabe, soll zunächst prioritär an Menschen verimpft werden, die in medizinischen oder pflegerischen Bereichen tätig sind und somit von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab dem 16. März betroffen sind. Weil nach einer Abfrage des Kreises in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen ausreichend Impfstoff auch für alle weiteren impfwilligen Personen zur Verfügung steht, können sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger – und das ohne vorherige Terminvergabe – mit dem Vakzin gegen das Coronavirus schützen lassen.

Folgende Impfstellen bieten Novavax an

Für den vollständigen Schutz sind zwei Impfdosen mit einem empfohlenen zeitlichen Abstand von mindestens drei Wochen notwendig. Folgende Impftage für Impfungen mit Novavax werden angeboten:

2. bis 10. März, montags bis freitags: jeweils 9 bis 13 Uhr; dienstags und mittwochs zusätzlich: 13 bis 16 Uhr. Impfstelle im Kreistagssaal, Havelstraße 3, in Oranienburg. (Zweitimpfungen: 22. März bis 31. März)

Mittwoch, 2. März und Mittwoch, 9. März jeweils von 17 bis 20 Uhr, Kreisgeschäftsstelle des DRK Gransee, Koliner Straße. (Zweitimpfungen: 23. März und 30. März)

Freitag, 4. März, 15 bis 20 Uhr, und Samstag, 5. März, 9 bis 15 Uhr. Impfstelle Zehdenick, Hospitalstraße 1 (an der alten Schule). (Zweitimpfungen: 25. März und 26. März)

