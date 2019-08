Friedrichsthal

Traditionell wird im August im Oranienburger Ortsteil Friedrichsthal das Dorffest gefeiert. „Immer am dritten Wochenende im August findet das Fest statt", sagt Ortsvorsteher Jens Pamperin, der auf viele Besucher hofft. Denen wird auf dem Dorfplatz in Friedrichsthal am Sonnabend (17. August) ab 13 Uhr eine Menge geboten. So werden Schausteller vor Ort sein, die Kinder können sich auf Hüpfburgen vergnügen. Auch die Friedrichsthaler Feuerwehr wird vor Ort sein, unter anderem demonstrieren die Nachwuchskameraden ihr Können bei einer Aufführung. Einen Auftritt gibt es auch von der Tanzgruppe, ein DJ sorgt über den gesamten Nachmittag hinweg für die musikalische Umrahmung des Festes.

Höhepunkt am Abend ist dann der Auftritt der Oranienburger Liveband “Duo for Fun“. Die beiden Oranienburger präsentieren auf der Bühne live ihr Repertoire, das von Schlagern über Oldies bis hin zu Evergreens reicht. "Gegen 19 Uhr beginnt der Auftritt", kündigt Jens Pamperin an. Organisiert wird das Dorffest vom Ortsbeirat, der Feuerwehr und Friedrichsthaler Vereinen.

Von MAZonline