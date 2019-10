Friedrichsthal

Ein weißer Transporter hat am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Friedrichsthal einen blauen Kia auf einem schmalen Teil der Straße so geschnitten, dass der Fahrer des Kia beim Ausweichen gegen einen Steinpoller fuhr. Der Transporter setzte seine Fahrt unterdessen einfach fort.

Das Kennzeichen des Unfallverursachers ist nicht bekannt. Am Kia entstand ein Schaden in Höhe etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline