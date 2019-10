Nassenheide

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag zu Sonnabend die Fensterscheibe einer Bäckerei in der Liebenwalder Chaussee in Nassenheide eingeschlagen und sind in die Räumlichkeiten eingedrungen. Ein Tresor wurde gewaltsam geöffnet und eine unbekannte Menge Bargeld entwendet.

Kriminaltechniker konnten am Tatort Spuren sichern. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/85 10 entgegen.

Von MAZonline