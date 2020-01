Ein Mann für alle Fälle

Häsen

Wenn die Fußballer des Häsener SV den Rasen betreten, mit der Zunge schnalzen und laut ausrufen: „Mensch Mani, der Platz sieht aber wieder toll aus!“ – dann hat er alles richtig gemacht: Manfred Boltze. Für den 67-Jährigen sind solche Aussprüche der schönste Lohn. Lohn für eine Arbeit, die er gerne erledigt und die ihn zu einer treuen Seele des Vereins machen. Auch wenn er es gar nicht so gerne hat, dass über ihn und seine Tätigkeit für den HSV gesprochen wird. Aber der Mann hat es verdient. Wie sagt Kerstin Ruch: „ Manfred Boltze ist für den Häsener SV ein Hauptgewinn.“ Sie muss es wissen. Schließlich ist sie die Schatzmeisterin – und ihr Mann ist der Vereinschef und ebenfalls unheimlich dankbar für das gewaltige Pensum, das der Platzwart des HSV leistet.

Vater wollte nicht, dass der Sohn Fußball spielt

Ein wenig seltsam ist, dass Manfred Boltze zwar eine fußballverrückte Familie hat und dem runden Leder eng verbunden ist, selbst aber nie in einem Verein auf Torejagd gegangen ist. Der Vater des geborenen Kraatzers hatte einen Reitverein und Manfred sollte sich eigentlich vorrangig mit Pferden befassen. „Fußball hat mein Vater nicht zugelassen“, erinnert er sich. Eher habe er seinen Sohn zum Hüten von Kühen geschickt, als dass er akzeptiert hätte, dass der Junge dem Fußball hinterher rennt.

Eine fußballverrückte Familie

Manfred wäre später nie in den Sinn gekommen, seinen eigenen Kindern die Jagd nach dem runden Leder zu verbieten. Alle, ob die Söhne René und Stefan oder die Tochter Daniela, lieben den Fußball. Die Söhne haben selbst aktiv gespielt. René tut es noch heute bei den Ü-45-Senioren in Velten. Und Daniela assistiert dem Trainer der ersten Häsener Männermannschaft. Steffen, der zuletzt in Häsen gekickt hat, musste leider zahlreichen Verletzungen Tribut zollen. Aber dafür kicken die Enkel. Til und Matti zum Beispiel. Manfred schaut den beiden D-Junioren, die Zwillinge sind und mangels eigener Nachwuchsteams des HSV in Falkenthal kicken, gerne dabei zu und fährt sie auch oft zu Spielen und Turnieren. „Es ist schön zu sehen, wie sie sich entwickelt haben und mit welchem Eifer sie bei der Sache sind“, sagt er. Auch Enkel Lukas ist ein erfolgreicher Fußballer. Der 22-Jährige spielt in der ersten Männermannschaft des Häsener SV und ist nach Auskunft des Opas ein „guter Mittelfeldmann“.

Manfred Boltze im Kabinentrakt des Vereinsgebäudes. Dort ist nicht zu übersehen, für welche Mannschaft sein Herz schlägt. Quelle: Bert Wittke

Gut ist für den HSV auch, dass es hinter den Kulissen des öffentlichen Spielbetriebes einen Manfred Boltze gibt. Bis zum Alter von 63 Jahren war Manfred Boltze Kraftfahrer in Diensten des örtlichen Flachglasherstellers Interpane und danach noch einige Zeit als Hausmeister tätig. Dann begann er, sich und seine Ideen und Kräfte in den Dienst des Häsener SV zu stellen. Dort ist er mit der Zeit Mädchen für alles geworden. Weil er als Rentner eben immer verfügbar ist. Und weil er gute Verbindungen zu allerlei Handwerksleuten und Gewerbetreibenden hat. Eine Tatsache, die für einen Verein, erst recht in so einem kleinen Ort wie Häsen, von unschätzbarem Wert und Vorteil sind.

Auch für die gastronomische Betreuung sorgt Manfred Boltze. Quelle: Bert Wittke

Inzwischen managt Manfred zum Beispiel mit der Hilfe von sechs Frauen den gesamten Gastronomiebereich. Auch wenn jemand aus dem Dorf im Sportlerheim feiern möchte, ist Manfred Boltze Ansprechpartner und hilft, wenn er kann. Zudem bereitet der 67-Jährige regelmäßig den Platz für die Punktspiele vor. Er mäht den Rasen, kreidet die Linien, hält die Kabinen in Schuss. Dabei bekommt er technische Hilfe vom örtlichen Unternehmen Pieper. Manfred Boltze weiß, an wen er sich wenden muss, wenn er Unterstützung braucht. Und er macht aus seinem Herzen nie eine Mördergrube. Wenn er etwas benötigt, geht er los und fragte gerade drauf zu. Auf diese Weise hat er auch schon zahlreiche Sponsoren für den Verein gewonnen. Das ist auch an der Barriere entlang des Platzes zu sehen. An etlichen der dort hängenden Sponsorentafeln hat Manfred Boltze auch ein Aktie. Und oft keine kleine.

Ein Ballfangnetz wäre sein größter Wunsch

Jetzt, in den Wintermonaten, ist der Aufwand, den Manfred Boltze auf dem Sportplatzgelände in Häsen betreibt, „etwas kleiner“, wie er sagt. Da kann er sich denn auch mal mehr um seine eigenen vier Wände kümmern. Aber im Hinterkopf hat er doch schon wieder einige Dinge, die bis zum Beginn der Rückrunde gemacht werden sollen. Die Überdachungen der Sitzgarnituren bräuchten zum Beispiel nach seiner Meinung mal wieder einen neuen Anstrich. Und wenn er sich etwas wünschen dürfte, dann bekäme der Platz entlang der hinteren Längsseite ein Ballfangnetz, damit man nicht immer so lange nach den teuren Spielbällen suchen muss, die dort des Öfteren im Dickicht verschwinden. Und was wünschen sich seine Vereinskollegen? Auf jeden Fall, dass Manfred, der schon einige Erkrankungen hinter sich hat, so fit und gesund bleibt, wie er es gegenwärtig ist. Denn auf einen „rührigen Rentner“, ein „Mädchen für alles“, einen „Hauptgewinn“ und eine „treue Seele“, wie es Manfred Boltze ist, kann der Häsener SV nicht verzichten.

Von Bert Wittke