Trotz scharfer Kritik: Kreistag beschließt Oberhavels Mobilitätskonzept 2040

Oberhavel

Welche neuen Technologien bieten Chancen für eine ökologische, aber auch bezahlbare Mobilität? Wie sieht die Mobilität in Oberhavel in den nächsten zwanzig Jahren aus? Wie lässt sich Mobilität nachhaltig gestalten? Welche Mobilität braucht Oberhavels Wirtschaft, um leistungs- und konkurrenzfähig zu bleiben und welche, um zugleich als Wohnstandort weiter zu punkten? Antwortvorschläge für diese und viele weitere Fragen gibt das Mobilitätskonzept 2040 des Landkreises Oberhavel. Der Kreistag hat das Konzept in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. November 2020, beschlossen –mit 42 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen, ohne Enthaltung.

Klemp äußert Kritik am Konzept

Die Grünen stimmten letztlich gegen das Konzept, Heiner Klemp begründete dies im Vorfeld damit, dass das Papier trotz vieler guter Ansätze nicht den Anforderungen der Klimakrise und der Verkehrswende gerecht wird. Die Diskussion um den Schienenverkehr sei zu einer Art „Wünsch dir was“ entartet. Dass der Regionalexpress alle 20 Minuten von Berlin nach Neustrelitz fährt, sei ja eine tolle Vorstellung. Aber das dafür auch Gleise und Tunnel frei sein müssen, sei nicht bedacht worden, ärgerte sich Klemp. Auch Vadim Reimer (Linke) kritisierte: „Dort, wo der Landkreis nicht finanziell zuständig ist, wie beim Schienenverkehr, ist das Konzept mutig.“

Anpassung und Fortschreibung geplant

Uwe Münchow ( FDP) drückte sein Bedauern darüber aus, dass die Grünen dem Konzept nicht zustimmen wollten. „Es ist so umfangreich im Vorfeld diskutiert worden. Und letztlich musste jede Fraktion dabei auch mal eine Kröte schlucken“, sagte er. Werner Lindenberg (Freie Wähler) gab zu Bedenken: „Das Konzept ist praktikabel und nicht lebensfremd. Und es ist nicht starr, es lebt und kann jederzeit angepasst werden.“ So sah das auch Olaf Bechert ( CDU): „Die technologischen Entwicklungen sollen immer wieder neu berücksichtigt werden. Es ist ein Strategiepapier, das angepasst, ergänzt und fortgeschrieben werden soll.“

Konzept umfasst fast 200 Seiten

Das fast 200 Seiten starke Papier soll der Verwaltung als Handlungsgrundlage dienen, welche den Rahmen für die Mobilitätsstrategie des Kreises für die kommenden Jahre vorgibt. Die einzelnen Projekte werden in der Folge schrittweise in den Fachbereichen weiter geprüft und vor der Umsetzung mit der Kreispolitik erörtert. Mit dem auf 2040 angelegten Zeithorizont und der Breite der Untersuchung beschreitet der Landkreis dabei thematisches Neuland. Bei der Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes hatte der Landkreis deshalb schon im Vorfeld alle relevanten Gruppen einbezogen, darunter die Kommunen, die Wirtschaft, Interessenverbände und Institutionen, aber insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger Oberhavels. Im Herbst 2019 fanden eigens zwei öffentliche Beteiligungsworkshops statt, deren Ergebnisse dokumentiert wurden und die in den Konzeptentwurf eingeflossen sind.

Von Wiebke Wollek