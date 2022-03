Über Rekord-Spritpreise und das Busfahren in Oberhavel

Oberhavel

Der Kraftstoffverbrauch lag bei der Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (OVG) im Jahr 2021 bei insgesamt knapp zwei Millionen Litern. „Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und gelten als eher kleiner Abnehmer“, sagt OVG-Geschäftsführer Holger Winter. Dennoch muss kein Linienbus einen Tankstopp an einer öffentlichen Zapfsäule einlegen. „Unsere Fahrzeugflotte wird inhouse betankt“, sagt der Geschäftsführer. Dafür steht auf dem Germendorfer Firmengelände an der Annahofer Straße 1a eine eigene Tankstelle zur Verfügung.

Kurz vor einer Verdoppelung der Preise gestanden

Von den aktuellen Preissteigerungen war das Unternehmen dennoch betroffen. „Unsere Beschaffungsverträge sind kurzfristig“, so Winter. Für andere Geschäftsmodelle am Markt sei das Unternehmen einfach zu klein. Das gelte übrigens auch für die Nachbarkreise Barnim und Havelland. Kraftstoff werde entsprechend kurzfristig gekauft – „etwa alle ein bis zwei Wochen“ sei das erforderlich. „Das ist in diesem Monat schwierig geworden“, sagt der OVG-Geschäftsführer.

Zur modernen Fahrzeugflotte gehören unter anderem diese MAN Gelenkbusse. Quelle: Robert Roeske

Im vergangenen Jahr seien gut zwei Millionen Euro für den Kraftstoff aufgewendet worden. Das entspreche einem durchschnittlichen Preis von 1,05 bis 1,06 Euro pro Liter. Angesichts der Marktsituation seien die Kosten jetzt deutlich höher. „Kurzzeitig standen wir kurz vor einer Verdoppelung“, blickt Winter zurück. Zuletzt sei das Preisniveau allerdings wieder etwas abgeebbt. Die extremen Schwankungen ließen sich mit dem Ölpreis allein nicht erklären, der sich gar nicht so doll bewege. Der größte Effekt liege wohl eher bei den Mineralökonzernen selbst. Selbst die Steuer setze dem Busunternehmen weniger zu. „Wir leben in einer Netto-Welt“, erläutert Holger Winter mit Blick auf das Busunternehmen. Der Kraftstoff könne ohne die 19-prozentige Mehrwertsteuer gekauft werden. Dennoch überrascht diese klare Aussage des Geschäftsführers: „Der Kraftstoff ist nicht unser großer Kostentreiber.“ Der Mensch und die Infrastruktur fielen stärker ins Gewicht.

120 Fahrerinnen und Fahrer und 97 Busse

Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft verfügt aktuell über knapp 120 Fahrerinnen und Fahrer sowie über 97 Busse. Die meisten von ihnen verkehren nach festem Fahrplan im gesamten Kreisgebiet – von Altthymen bei Fürstenberg im Norden bis Hennigsdorf unmittelbar an der Berliner Stadtgrenze im Süden. Darüber hinaus verbindet die OVG Oberhavel mit Berlin und den umliegenden Landkreisen.

Holger Winter ist seit 2019 Geschäftsführer der Oberhavel Verkehrsgesellschaft. Quelle: Enrico Kugler

Die Gesellschaft entstand 1992 durch Ausgründung des Bereiches Personenverkehr aus der Oranienburger Kraftverkehrsgesellschaft mbH. Im Jahre 1994 wurde dann in Folge der Kreisgebietsreform der Zusammenschluss mit der Personennahverkehrsgesellschaft Gransee mbH vollzogen und der Einzugsbereich auf den neu gegründeten Kreis Oberhavel ausgedehnt. Als Tochtergesellschaft der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV) befindet sich die OVG ausschließlich in öffentlicher Hand.

Mehrkosten werden über die Oberhavel Holding ausgeglichen

Und was bedeutet das für die Mehrkosten und vor allem die Fahrpreise? „Mehrkosten werden auf Grundlage des bestehenden Verkehrsvertrages über die Oberhavel Holding ausgeglichen“, sagt Holger Winter, der seit 2019 die OVG-Geschäfte führt. Das bedeutet, dass die aktuellen Preissteigerungen beim Kraftstoff bis auf weiteres vom Landkreis aufgefangen werden. Allerdings erwartet Holger Winter nach dem Allzeithoch wieder eine Entspannung, wie sie sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte. „Das Preisniveau wird sicherlich so hoch nicht mehr bleiben“, sagt Holger Winter – auch mit Verweis auf die diskutierten Maßnahmen der Bundesregierung. Der Preis werde sich nach seiner Einschätzung zwischen dem Niedrigstand während des Corona-Lockdowns und dem kürzlichen Rekordniveau einpendeln.

In Europa ist Deutschland auf Platz drei

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat eine Statistik vorgelegt, laut der Deutschland bei den Spritpreisen in Europa lediglich von Norwegen (2,30 Euro) und den Niederlanden (2,34 Euro) überflügelt wird (Super-Benzin, 11. KW 2022). Mit durchschnittlich 2,26 Euro pro Liter lag Deutschland weit über dem Europa-Durchschnitt von 1,86 Euro. Am günstigsten fahren laut AvD die Ungarn mit 1,28 Euro/Liter. Auf Platz fünf der günstigsten Länder rangiert übrigens Nachbarland Polen mit 1,46 Euro/Liter.

Von Helge Treichel