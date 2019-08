Nassenheide/Teschendorf

Entlang der Bundesstraße 96 zwischen Nassenheide und Teschendorf wird gegenwärtig an mehreren Stellen intensiv gebaut. Dort entsteht – bundestraßenbegleitend – ein etwa fünf Kilometer langer Radweg. Mit dem Abschnitt zwischen den beiden Ortschaften wird die letzte Lücke im Radwegenetz zwischen Oranienburg und Löwenberg geschlossen. Nach dem Abschluss der Arbeiten, die für das Ende dieses Jahres vorgesehen sind, soll es Radfahrern möglich sein, von der Kreisstadt bis nach Löwenberg auf ausgebauten Wegen unterwegs zu sein.

Die Vorbereitungen für den Bau des Radweges sind inzwischen schon weit fortgeschritten und bis nach Teschendorf hinein vorgedrungen. Quelle: Bert Wittke

Insgesamt kostet der Bau des Radwegabschnitts 2,039 Millionen Euro. Der Bund, der als Baulastträger für das Projekt in Erscheinung tritt, trägt davon 1,974 Millionen Euro, das Land Brandenburg gibt 27 000 Euro, die Gemeinde Löwenberger Land 37 000 Euro dazu.

Wanderbaustelle kurz vor dem Ortseingang Teschendorf. Dort laufen die Vorbereitungen für den Bau einer Mittelinsel auf der B 96. Quelle: Bert Wittke

Am Donnerstag konzentrierte sich ein Teil die Bauarbeiten, die von Firma Matthäi GmbH & Co. KG aus Velten ausgeführt werden, auf einen Fahrbahnnebenbereich, der etwa 100 Meter vor dem Ortseingang Teschendorf liegt. Dort wurde der unmittelbar neben dem Straßenkörper liegende Bereich ausgekoffert, um den Unterbau für eine Ausweichstrecke herrichten zu können. Sie soll es den Autofahrern ermöglichen, einen Baustellenbereich zu umfahren, der dort in Kürze eingerichtet wird. Bekanntlich wird am Ortseingang von Teschendorf eine Mittelinsel mit Querungsmöglichkeit hergestellt. Damit wird der Radweg an den beidseitig verlaufenden Geh- und Radweg von Teschendorf angeschlossen. Während der Arbeiten auf der Bundesstraße wird der Verkehr wechselseitig per Ampelregelung an diesem Bereich vorbeigeführt. Aus diesem Grund hat der Unterbau des neuen Radweges in diesem Bereich gegenwärtig eine Breite von rund fünf Metern. Am Donnerstag wurde in dem Bereich mit einer Wanderbaustelle gearbeitet, weshalb es zeitweilig zu Rückstaus auf der B 96 kam.

Die alte Asphaltpiste im Bereich vor dem Soldatengraben wird komplett aufgenommen. Quelle: Bert Wittke

Ein weiterer Schwerpunkt der Bauarbeiten ist der Bereich am sogenannten Soldatengraben, kurz hinter dem Ortsausgang von Nassenheide. Dort wird zwar keine separate Brücke für den Radweg gebaut, jedoch wird die vorhandene Fahrbahn dort verbreitert und durch den neuen Radweg ergänzt. Dazu muss die Fahrbahn aufgenommen werden, weshalb der Verkehr an dieser Stelle über die Gefahrbahn geleitet wird. Am Donnerstag wurde dort Asphalt der alten Fahrbahndecke aufgebrochen.

Mutterboden als Unterbau für den Radweg wird angefahren, verteilt und planiert. Quelle: Bert Wittke

Schließlich konzentrieren sich gegenwärtig weitere Arbeiten am Radweg auf den Bereich zwischen der Q1-Tankstelle und dem Ortsausgang Nassenheide. Dort wird am Unterbau des Radweges gearbeitet. Der Abschnitt ist bereits ausgekoffert worden, am Donnerstag rollten dort hintereinander weg Lkw an, die Mutterboden brachten, der umgehend von einer Planierraupe breitgeschoben und anschließend verdichtet wurde.

In der Gemeinde Löwenberger Land werden die Arbeiten am Radweg zwischen Nassenheide und Teschendorf mit Interesse verfolgt. Quelle: Bert Wittke

In der Gemeinde Löwenberger Land werden die Bauarbeiten mit großem Interesse verfolgt. „Wir freuen uns auf den neuen Radweg und hoffen, dass wir ihn noch dieses Jahr einweihen können“, sagte Bernd-Christian Schneck. Der Bürgermeister denkt dabei auch an die vielen Schulkinder und älteren Leuten, die oft mit Fahrrädern unterwegs sind sowie an die ständig zunehmende Zahl von Radtouristen.

Von Bert Wittke