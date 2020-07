Unbekannter droht in Zehdenick mit dem Zerschießen einer Musikanlage

Zehdenick

Zwei 18-Jährige hörten Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Grünstraße in Zehdenick laut Musik. Ein Unbekannter fühlte sich dadurch offenbar gestört und forderte die jungen Leute auf, die Musik auszumachen. Er kündigte an, ansonsten die Musikanlage zerschießen zu wollen und zeigte den Ruhestörern anschließend einen pistolenähnlichen Gegenstand unter seinem T-Shirt. Dann verließ der Unbekannte den Ort des Geschehens.

Polizeibeamte konnten die Person nicht mehr feststellen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Nötigung und Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen

Von MAZonline