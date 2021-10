Unfall auf der A 10: Audi-Fahrer nickt plötzlich am Steuer ein

Oberhavel

Durch einen Sekundenschlaf hat ein 70-jähriger Audifahrer am Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr einen Unfall auf der A 10 verursacht. Der Mann verlor zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Prenzlau die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Das Auto, an dem ein Schaden von circa 10.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Der Verkehrsunfall führte zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

