Unfall bei Summt: 22-Jähriger schwer verletzt

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Donnerstagmorgen (20. Januar) auf der L 21 am Abzweig zur L 211 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mercedes prallte gegen einen Straßenbaum, wodurch der 22-Jährige schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Weiterhin registrierte die Polizei neun weitere glättebedingte Unfälle, bei denen keine Personen zu Schaden kamen.

Von MAZonline