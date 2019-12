Hohen Neuendorf

Eine 14-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch in Hohen Neuendorf mit einem Pkw kollidiert. Das Mädchen war gegen 15.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Oranienburger Straße unterwegs. Etwa auf Höhe der Himmelspagode wollte die 14-Jährige dann die Straße überqueren, achtete dabei offensichtlich nicht ausreichend auf den fließenden Verkehr und stieß mit einem Pkw Fiat zusammen.

Das Mädchen kam zu Fall, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline