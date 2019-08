Liebenwalde

Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr verursachte eine 53-Jährige Renault Megane Fahrerin in der Berliner Straße einen Verkehrsunfall mit einem Traktor. Beim Einfahren vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr stieß sie mit diesem zusammen, fuhr weiter, hielt dann 50 Meter weiter, parkte ihr Fahrzeug und entfernte sich fußläufig in Richtung Stadt. Während der Unfallaufnahme erschien die Unfallverursacherin wieder am Unfallort. Hier konnte durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille. Es wurde eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Von MAZonline