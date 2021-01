Oberhavel

Die Inzidenzzahl hat in den vergangenen Tagen für Verwirrung gesorgt. Die Zahl, die aussagt, wie viele Leute sich umgerechnet auf 100.000 Menschen, innerhalb von sieben Tagen neu mit dem Coronavirus angesteckt haben, war bislang an vielen Stellen anders angegeben. Der Landkreis und das Land, das RKI und verschiedene Portale geben oft unterschiedliche Werte an. Gravierend wurde es, als der Wert in Oberhavel über 300 stieg, diese Zahl sich auf anderen Infoportalen aber nicht widerspiegelte und niedriger war.

„Es gab Abweichungen, auf die wir reagieren mussten“, sagte Landrat Ludger Weskamp ( SPD) am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz. „Wir hatten Gesprächsbedarf mit dem Land.“ Die haben nach seinen Angaben in den vergangenen Tagen stattgefunden. Knackpunkt sei: Zu welchem Zeitpunkt geht eine erkrankte Person in die Statistik ein? Zum Labordatum oder zum Zeitpunkt, wenn der Fall dem Land gemeldet wird? Darüber hatte es in der vergangenen Zeit offenbar unterschiedliche Auffassungen gegeben, was Folgen für die Errechnung des Inzidenzwertes hatte.

Mit dem Land eine Korrektur vereinbart

„Wir haben mit dem Land eine Korrektur vereinbart“, so Ludger Weskamp am Freitag. In Zukunft sollen die Zahlen besser miteinander abgestimmt und präziser berechnet werden. Der für Freitag angegebene Inzidenzwert von 267,7 war bereits ein Wert nach den korrigierten Berechnungen. Auch bedeutet die Neuberechnung nicht, dass sich die grundsätzliche Infektionslage in Oberhavel verbessert haben könnte: Nach den korrigierten Berechnungen lagen die Inzidenzwerte am Dienstag bei 299,7, am Mittwoch bei 302,8 und am Donnerstag bei 319,8. Rückwirkend bis 7. Januar seien die Inzidenzzahlen korrigiert worden.

Heißt also: Nicht die Fallzahlen sind falsch gewesen – diese waren alle richtig –, sondern die zeitliche Einordnung in den verschiedenen Statistiken war das Problem. „Wir haben die Stichdaten nun synchronisiert“, so Weskamp. Wegen dieser Umstellung gab es am Freitag auch keine aktuellen Zahlen, um die Systeme endgültig abzugleichen.

Mehr als 100 Tote in Oberhavel

Klar sei aber dennoch, dass die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus die Schallmauer von 100 durchbrochen haben. Am Nachmittag lag die Zahl der gemeldeten Todesfälle bei 105. Das sind sieben mehr im Vergleich zum Vortag.

Die Datenerfassung hat sich nach Angaben des Landrates ebenfalls verbessert. Inzwischen wird im Gesundheitsamt mit einer Software gearbeitet, die die Erfassung der Fälle digitalisiert. Das elektronische Melde- und Informationssystem läuft seit dem 14. Januar. Das führt zu schnellen Meldungen. Zuvor seien noch viele Meldungen per Fax eingetroffen, die dann händisch weiterverarbeitet werden mussten.

Nachwirkungen der Weihnachtsferien

Warum es in der vergangenen Woche den Anstieg der neuen Fallzahlen gab – daran hat sich mit der Neuberechnung der Inzidenzzahl nichts geändert –, könne nur vermutet werden. Dass es sich um Nachwirkungen der Weihnachtsferien und der Feiertage handele, davon könne ausgegangen werden. Es seien vermehrte Anfragen wegen Coronatests vor oder nach Fernreisen registriert worden.

Ab Anfang Februar sollen, so der Landrat, in Oberhavel 15 Bundeswehrsoldaten eingestellt werden, die bei Testungen in Alten- und Pflegeheimen eingesetzt werden sollen.

