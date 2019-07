Nassenheide

In den Freitagabendstunden gegen 20.30 Uhr hielten sich Jugendliche an einem aus Brettern gebauten Unterstand an einem See in der Straße Am Waldsee in Nassenheide auf.

Dieser Unterstand fing aus noch ungeklärter Ursache an zu brennen. Die Jugendlichen entfernten sich dann fluchtartig von der Brandstelle.

Der Brand griff dann auf das nahegelegene Schilf über. Dabei wurden etwa 20 Quadratmeter Schilf in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass Schlimmeres verhindert wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Von MAZonline