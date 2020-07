Oberhavel

Leise schnurrt der Motor des Polizeibootes, bevor es sich mit einem kleinen Ruck von seinem Liegeplatz an der Oranienburger Lehnitzschleuse auf den Weg in die Oberhaveler Gewässer macht. An Bord befinden sich Polizeihauptkommissar Matthias Krüger und sein Kollege, Polizeiobermeister Timo Steinert. Sie werden an diesem Tag von ihrem Kontrollboot, kurz KB-12, für Sicherheit und Ordnung auf den hiesigen Wasserstraßen sorgen.

Bevor es so weit ist, muss das Boot aber erst einmal auf seine Einsatzfähigkeit überprüft werden. Dazu gehört auch die Kontrolle des PS-starken Motors. Dann heißt es „Leinen los“. Erste Station ist an diesem Tag das KZ-Außenlager „Klinkerwerk“.

Anzeige

Hakenkreuze auf KZ-Gedenktafeln

„Hier führen wir in der Regel eine Sichtkontrolle durch“, erklärt Matthias Krüger. Erst im April wurden die Polizisten dort auf eingeritzte Hakenkreuze an den Gedenktafeln aufmerksam, doch an diesem Tag ist alles in Ordnung. „Wir machen das Gleiche wie die Polizei an Land, nur eben auf dem Wasser“, führt sein Kollege Steinert aus.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie Die Wasserschutzpolizei sorgt auf den Oberhaveler Gewässern für Recht und Ordnung. Die MAZ hat zwei der Ordnungshüter auf ihrer Kontrollfahrt begleitet.

Weiter geht es Richtung Malz, wo am Dienstag Aale in die Havel-Oder-Wasserstraße eingesetzt werden. Timo Steinert, selbst passionierter Angler, nutzt die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit den Anwesenden des Landesangelverbandes, bevor die Kontrollfahrt weiter in Richtung der Malzer Werft geht.

Vom Polizeiboot aus bieten sich interessante Aus- und Einblicke. Quelle: Stefanie Fechner

Gefährlicher Leichtsinn: Von der Brücke ins Wasser springen

„In den Sommermonaten halten sich hier Sportboote und Berufsschifffahrt die Waage“, weiß der 46-jährige Dienstgruppenleiter Krüger zu berichten. Für ihn selbst war der Weg zum Wasser in die Wiege gelegt. „Ich stamme aus einer Schifffahrerfamilie und bin selbst gelernter Binnenschiffer“, erzählt er. Seit 1998 ist er schon bei der Wasserschutzpolizei tätig, kennt viele Abschnitte der Gewässer wie seine eigene Westentasche.

Während der Fahrt hat einer der beiden Polizisten immer wieder ein Fernglas vor den Augen. Besonderes Augenmerk liegt vor allem im Sommer auf der Brücke über die Wasserstraße in der Nähe des Klinkerhafens. „Leider nutzen einige Badende die Brücke, um von dort aus ins Wasser zu springen“, erläutern die Polizisten. Ein gefährlicher Leichtsinn bei einer Wassertiefe von nur etwa drei Metern. „Außerdem muss man immer mit Gegenständen im Wasser rechnen“, erklärt Timo Steinert. Deswegen unterbinde man natürlich auch das Springen von Brücken.

In Absprache mit dem Schleusenwart sortieren die Ordnungshüter die Boote in der Schleusenkammer, damit auch alle hineinpassen. Quelle: Stefanie Fechner

Ihr Augenmerk richten die Polizisten aber nicht nur auf Schiffe und Badegäste, auch die Angler hat die Besatzung des Polizeibootes fest im Blick. „Auch sie werden von uns kontrolliert, vor allem wenn der Verdacht auf eine Straftat vorliegt“, so der 46-jährige Steinert.

Privatführung über das Polizeiboot

Währenddessen hat das „KB-12“ schon den Weg bis zur Lehnitzschleuse zurück gelegt. Auch in der Schleuse haben die Ordnungshüter alles im Blick, sortieren in Absprache mit dem Schleusenwart die wartenden Boote. Auf einem der Boote ist der zehnjährige Colin mit seinen Eltern unterwegs, sie machen genau neben dem Polizeiboot fest. Mit großen Augen bestaunt der kleine Berliner das Polizeiboot, was auch von Matthias Krüger nicht unbemerkt bleibt. Und so darf der junge Urlauber einen Blick in das Polizeiboot werfen und lässt sich von Polizeihauptkommissar Krüger alles ganz genau erklären, bevor er mit leuchtenden Augen wieder auf das Boot der Eltern wechselt. „Das war cool“, befindet er anschließend.

Colin bekommt von Matthias Krüger eine exklusive Führung durch das Polizeiboot. Quelle: Stefanie Fechner

Weiter geht es auf dem Lehnitzsee. Dort fällt den beiden Polizisten ein am Ufer liegendes Güterschiff auf, welches augenscheinlich überladen sein könnte. Das Schiff gehört Gunnar und Sylvia Koos, sie haben Getreide geladen. Bereitwillig übergeben sie die Papiere an Krüger und Steinert. Das wird auch von Schiffshund „Skipper“ aufmerksam beobachtet. Der Schäferhund-Akita-Mischling begleitet die beiden auf jeder Fahrt – aber im Oktober ist Schluss mit der Berufsschifffahrt. „Mein Mann ist schon immer zur See gefahren, seit zwölf Jahren bin ich jetzt auch dabei“, erzählt die Brandenburgerin. Dann ist die Kontrolle auch schon erledigt – es ist alles in Ordnung.

Nach der Kontrolle ist noch Zeit für einen kleinen Schwatz. "Man muss Mensch bleiben", sind sich die Polizisten einig. Quelle: Stefanie Fechner

Auf dem Weg zum Liegeplatz beobachten die Polizisten, wie ein Sportbootfahrer beim Ausfahren aus der Schleuse ein anderes Schiff überholt. „Das ist verboten“, stellt Timo Steinert klar. Über Lautsprecher wird der Mann zum Anhalten aufgefordert. Nach Kontrolle der Papiere wird der Sportbootführer mit einem Verwarngeld belegt. Für Matthias Krüger ist an diesem Tag dann Feierabend – zumindest auf dem Wasser. Für ihn übernimmt ein Kollege, damit sich der Dienstgruppenleiter um andere Angelegenheiten in der Polizeiinspektion Oberhavel kümmern kann.

Von Stefanie Fechner