Glienicke/Nordbahn

Ein Vater und sein Sohn sind am Mittwoch in Glienicke/ Nordbahn mit dem Fahrrad gestürzt und haben sich dabei verletzt. Der 39-jährige Mann und sein achtjähriger Sohn waren gegen 18.40 Uhr auf dem Radweg in der Eichenallee unterwegs, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache zu Fall kamen. beide verletzten sich bei dem Sturz und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline