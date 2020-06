Neu-Vehlefanz

Ob auf dem Kuchen, als Kompott, Marmelade oder einfach so zum Naschen: Erdbeeren sind einfach lecker. Umso schöner, dass beim SL Gartenbau in Neu-Vehlefanz am Gustav-Büchsenschütz-Weg bei Wolfslake die Erdbeerernte begonnen hat. Wer will, kann die „Bückware“ auch auf den riesigen Feldern selber ernten oder sich einfach einen fertig gepflückten Korb mit nach Hause nehmen. „Die Preise können je nach Reifeprozess der Früchte, Markt- und Wetterlage variieren“, sagt Geschäftsführer André Krötz.

Mit einem Trick hat das Team vom SL Gartenbau die Erdbeersaison schon Ende Mai statt Anfang Juni starten lassen. Spielt das Wetter mit, soll es Dank eines anderen Tricks sogar bis Mitte Juli Erdbeeren geben. „Wir hatten schon vor Pfingsten mit der Selbsternte begonnen. Aber dann war der Andrang so enorm, dass wir nach zwei Tagen die Felder wieder schließen mussten“, sagt André Krötz.

Julius steht hinterm Verkaufstresen. Quelle: Robert Roeske

„Bei einigen Erdbeersorten haben wir schon im Januar eine weiße Fließabdeckung auf die Pflanzen gebracht“, sagt André Krötz. „So sind vor Frösten geschützt. Weil es unter der Fließabdeckung deutlich wärmer ist, reifen die Pflanzen schneller.“ Ab April, Mai kommt die Folie dann runter, damit die Sonne die Erdbeeren rot werden lässt. „Dann legen wir die Fließfolie nur noch bei Bedarf auf, falls es Nachtfröste gibt“, sagt der Geschäftsführer.

Eine Erdbeer-Sorte heißt Korona

Eine andere Möglichkeit ist, die Erdbeerpflanzen schon im Dezember, Januar mit einer Lage Stroh abzudecken. „Durch die Strohschicht wachsen die Pflanzen langsamer. Im April fegen wir das Stroh dann vorsichtig von den Pflanzen und die Erdbeeren könnten sich voll entwickeln. Spielt das Wetter mit, können wir mit dieser Methode bis Mitte Juli Erdbeeren ernten“, sagt André Krötz.

Volles Haus im Hofladen – mit Sicherheitsabstand. Quelle: Robert Roeske

Fünf verschiedene Sorten hat das Team vom SL Gartenbau dieses Jahr auf knapp fünf Hektar angebaut – von der süßen, großen Sorte „ Asia“ bis zur süßen, dicken Sorte „Lambada“. Eine Sorte trägt sogar den Namen Korona. „Diese Sorte hat eine besonders dunkle Farbe und ist besonders für Marmelade geeignet“, sagt André Krötz.

Nebenjob auf dem Erdbeerfeld

Ein Tipp, den Erdbeerfans zu schätzen wissen. Juliane aus Hennigsdorf ist extra mit ihren Söhnen William (7) und Vincent (2) gekommen, um die süßen Früchtchen selbst zu ernten. Opa Uwe kam zur Verstärkung mit. „Wir sind das erste Mal auf der Plantage“, erzählt Juliane.

Eine alte Erdbeersorte heißt Korona und wie die Schreibweise schon zeigt, hat das nichts mit dem Virus zu tun. Quelle: Robert Roeske

Hinter dem Verkaufsstand auf den Feldern steht Julius aus Vehlefanz. Der 19-Jährige überbrückt die Zeit zwischen Abitur und Lehramt-Studium für Englisch und Sport. „Meine Freundin und ich wären jetzt eigentlich noch in Kanada beim internationalen freiwilligen Jahr. Aber wegen der Coronapandemie mussten wir nach 7,5 Monaten zurückkommen. Da habe ich einfach beim SL Gartenbau nach einem Job gefragt. So kann ich mir noch etwas dazu verdienen, treffe nette Leute und bin immer an der frischen Luft“, sagt der junge Mann.

Auch auf den Selbstpflücke-Feldern ist viel los. Quelle: Robert Roeske

Da die Erdbeerpflanzen immer zweijährig sind, wurden schon jetzt die Pflanzen für das nächste Jahr mit der Pflanzmaschine in die Erde gebracht. Das Team vom SL Gartenbau wie Produktionsmanagerin Annika Siegel und Marina Postrach vom Verkauf rechnet nach der eher verhaltenen Ausbeute von 2019 mit einer guten Ernte, wenn das Wetter mitspielt. „Regen sehen wir für die Erdbeerernte nicht so gerne. Die Nässe kann bei den Pflanzen zu Krankheiten führen“, sagt Andrè Krötz. Bewässert werden die Pflanzen mit einer sogenannten Tröpfchen-Beregnung von unten. So werden die Erdbeeren nicht nass und Fans können viele der süßen Früchtchen ernten.

Dienstags bis sonntags sind die Felder samt Verkaufsstand offen

Die Felder zur Selbstpflücke und für den Verkauf sind immer dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, auch an den Feiertagen. Montag ist Ruhetag. Übrigens: Wie es derzeit aussieht, könnte es auch eine gute Apfelernte ab August geben. Auch die süße „Reckware“ kann man wieder selbst ernten.

Nach der Apfelernte kann das SL-Schwanteland-Team die Hände nicht in den Schoß legen. Dann ist der Chicoreè an der Reihe. „Je nach Bedarf werden die Wurzeln ab Oktober, November aus dem Kühlhaus entnommen und in Treibcontainern eingestellt“, sagt André Krötz.

Anschließend landet die Fuhre dann im Treibraum, in dem es zappenduster ist. Nur so wird das Gemüse so schön weiß-gelb. In 21 Tagen ist aus der Wurzel dann knackiger Chicorée gewachsen. Eine spezielle Erntemaschine trennt die Wurzel ab. Dann ist wieder Schlemmen angesagt.

Von Jeannette Hix