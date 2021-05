Velten

Der „DigitalPakt Schule“ vom Bund ist in Velten angekommen. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) übergab Donnerstag, den 27. Mai 2021, 71 Tablets an Veltens Grundschulen. 25 Tablets bekommen Kids der „Linden-Grundschule“. 46 Mini-PC gehen an die „Löwenzahn Grundschule“. Welche Kids künftig von zu Hause arbeiten dürfen, haben die Schulleitungen entschieden.

„Für eine zukunftsfeste Ausstattung und mehr Chancengleichheit unserer Kinder setzt Velten schon seit mehreren Jahren auf den Ausbau digitaler Medien in den Schulen. Ich freue mich, dass wir mit diesen Tablets nun jene Familien unterstützen können, die es in der Pandemie besonders schwer haben und zu Hause nicht über die notwendige Technik für das Homeschooling verfügen“, sagte Ines Hübner.

Schulleiterin Adina Krüger (39) von der Lindenberg-Grundschule, in die 427 Kinder gehen: „Wir freuen uns sehr über die Tablets. Die Umsetzung des Projektes hat auch ganz viel mit Chancengleichheit zu tun.“

Weitere 100 Tabletts sind über Fördermittel geordert

Kinder könnten sich nun auch nicht mehr rausreden, dass sie zu Hause mangels PC nicht mitarbeiten können. Dabei seien die Apps vorgegeben und auf allen Tablets gleich. „Bei der Lernplattform ,Anton’ zum Beispiel werden besonders Kinder motiviert, die Leseschwierigkeiten haben“, sagt Adina Krüger. So werde Kindern nicht nur vorgelesen, sondern sie könnten individuell zum Beispiel auch Textlücken ausfüllen.

Die Tablets sind auch alle mit einer Tastatur ausgestattet, damit die Kinder richtig schreiben und nicht nur wischen müssen. Auch Astrid Beck, Schulleiterin der Löwenzahn Grundschule, freut sich: „Im Zuge dieser Maßnahme wird es uns als ersten Schritt möglich sein, die Schülerinnen und Schüler, die bisher ihre Aufgaben für den Distanzunterricht analog in der Schule erhielten, nun auch digital zu versorgen.“ Die Kosten in Höhe von 37 000 Euro für die 71 Tablets sind über den DigitalPakt gedeckt. 1 700 Euro schoss die Stadt dazu. Weitere 100 Tablets sind über Fördermittel beantragt.

