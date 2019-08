Velten

Der kleine Spielplatz in Velten-Grün am Eichenring wird in den kommenden Wochen umgestaltet. Der Bereich für den ganz Kleinen erhält einen neuen Sandspielbereich.

Bauarbeiten von 3. September bis November

Errichtet wird eine Sandspielanlage, an der fleißig geschippt und geschaufelt werden darf. Ist das erledigt, werden zusätzliche kleine Spielgeräte installiert, darunter auch zwei Federtiere und eine Hügelrutsche. Voraussichtlich ab dem 3. September muss der Spielplatz für die Bauarbeiten gesperrt werden. Die Arbeiten werden vornehmlich aus eigener Kraft durch den Städtischen Bauhof geleistet und sollen laut Plan im November beendet sein.

Angebot für die größeren Kinder soll im kommenden Jahr folgen

Die Stadt Velten investiert für den Umbau etwa 22.000 Euro. Ziel ist es, gemäß Spielplatzkonzept die Spiel- und Aufenthaltsqualität auf dem Spielplatz zu verbessern. Im kommenden Jahr, so der Plan der Verwaltung, sollen auf dem gegenüberliegenden Bereich der Kletterspinne neue Angebote für die größeren Kinder entstehen. Eine Nestschaukel soll dazu ebenso gehören wie ein neues Kletterangebot, welches die in die Jahre gekommene Kletterspinne ersetzt. Dafür sind weitere 32.000 Euro vorgesehen. Die Umsetzung ist abhängig vom Beschluss des Haushalts durch die Stadtverordneten.

Geplant ist außerdem eine Einfriedung des Spielplatzes. Damit greift die Stadt Velten einen Wunsch aus dem ersten Bürgerhaushalt auf, der gleich zweimal als Vorschlag eingereicht wurde.

