100 Jahre Veltener Rathaus: Stadtverwaltung feiert mit Tag der Offenen Tür das runde Jubiläum

Velten

Es ist der wohl sicherste Ort in der Ofenstadt. Hinter einer mächtigen Tresortür, gut und gerne schwer wie zwei Autos, wurde in einem Kellerraum des Veltener Rathauses einst das Geld aufbewahrt. „Was hier drin ist, ist sicher. Es sei denn, es reißt einer das Rathaus ab“, sagt Daniel Gericke, Kassenleiter im Veltener Rathaus, der einer Klasse der Barbara-Zürner-Oberschule in den kleinen Tresorraum lotste. Doch statt Bargeld lagern heute hier nur noch Akten. Spannend ist es auch in einem Keller auf der anderen Seite des Hauses: Dort gibt es noch drei Gefängniszellen. „Es gab hier in Velten nämlich auch genug Banditen“, so Daniel Gericke.

Anlässlich des 100. Jubiläum des Gebäude, das am Freitag mit einem Tag der Offenen Tür gefeiert wurde, gab es zahlreiche Führungen durch das Rathaus – unter anderem zeigte auch Bürgermeisterin Ines Hübner persönlich den Gästen ihr Büro, das Standesamt, wo seit 1990 mehr als 2600 Paare getraut wurden, oder auch den Rathaussaal, der derzeit nicht von der Stadtpolitik genutzt wird, sondern baubedingt von Klassen der Lindengrundschule. Um 14 Uhr eröffnete die Bürgermeisterin den Tag der Offenen Tür dann ganz offiziell mit dem Anschnitt einer Jubiläums-Erdbeer-Sahne-Torte, die Besucher durften mitschlemmen. Für die kulturelle Umrahmung sorgten die Percussion-AG der Linden-Grundschule und der Freie Chor Velten, dessen Mitglieder im Lichthof des Rathauses auftraten. Viele Veltener waren gekommen, auch die Büros der Verwaltung standen zur Besichtigung offen.

Auch Polizei und Bibliothek waren im Rathaus untergebracht

Das Haus im Zentrum der Ofenstadt ist älter als 100 Jahre: Es wurde 1898 als Elektrizitätswerk gebaut, in dem zwei Dampfmaschinen mit einer Kapazität von 300 000 Kilowattstunden tuckerten – damit wurden Industrieanlagen und die Ofenfabriken versorgt. Weil Velten aber stark wuchs, reichten die Kapazitäten bald nicht mehr aus. 1911 wurde das Haus stillgelegt und während des Ersten Weltkrieges zum Lebensmittellager für die Veltener umfunktioniert. Am 5. Februar 1922 wurde das Haus in der Rathausstraße 10 dann nach einem Umbau als Rathaus an die Gemeindeverwaltung übergeben. Beim Umbau zum neuen Verwaltungssitz konnten die Architekten, möglichst viel vom Originalzustand des Werks erhalten. Standesamt, Polizei und Bibliothek waren damals allesamt im Haus untergebracht. Die Gemeindevertretung tagte erstmals am 5. September 1922 öffentlich im Ratssaal. Das Haus steht mittlerweile unter Denkmalschutz und erstrahlt nach umfangreicher denkmalgerechter Sanierung seit Anfang der 2000er-Jahre in altem Glanz. Unter anderem wurden Fenster und Fassade erneuert, ein Fahrstuhl angebaut und der Rathausplatz saniert.

Auch der Veltener Rolf Ulbricht führte Gäste durch das Veltener Rathaus. Der 92-Jährige hat ein Büchlein zur Geschichte des Bildhauers Ernst Freese, der die Keramiken am Rathaus geschaffen hat. Unter anderem zeigte er den Besuchern den Weingott Bacchus, über dem Eingang zum ehemaligen Ratskeller, die Motivkacheln im Vestibül und eine Keramik, die Wasserträgerin, eine Früchtebringerin und einen Schmied zeigt.

Von Marco Paetzel