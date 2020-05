25-jähriges Jubiläum: Veltener Markt-Apotheke als Kunden-Dienstleister

Velten

Luftballons an der Eingangstür, Stehtische und Bänke zum Verweilen, dazu Kaffee und Kuchen zur Feier des Tages. Eigentlich hatte sich Karin Nagy, Inhaberin der Markt-Apotheke in Velten, ihr 25-jähriges Jubiläum schon gedanklich ausgemalt im Kopf – doch das war vor dem Ausbrechen der Corona-Pandemie. So wird es ein eher stilles Jubiläum am Sonnabend, wenn die Markt-Apotheke 25 Jahre alt wird. „Wir hätten schon gerne mit allen Wegbegleitern auf unser Vierteljahrhundert angestoßen, aber dies ist halt in der aktuellen Situation nicht möglich. Das holen wir dann vielleicht nach zum 30-jährigen Jubiläum“, so die 62-Jährige. Denn die Liebe zum Beruf ist bei der Veltenerin ungebrochen. „Ich verspüre immer noch große Lust an meinem Job“, berichtet Karin Nagy, die seit über dreißig Jahren in der Ofenstadt lebt und arbeitet. „Ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, habe dann in den 80-iger Jahren in Greifswald Pharmazie studiert. 1988 kam ich nach Velten und sollte eigentlich in den Folgejahren die Concordia-Apotheke übernehmen, doch dann kam die politische Wende 1989 und alle Apotheken wurden privatisiert.“

Dienst am Kunden als oberste Prämisse

Anzeige

Sechs Jahre später wurde Karin Nagy doch Inhaberin, allerdings der Markt-Apotheke. „Das kam ein bisschen per Zufall, ich wurde angesprochen in meinem Babyjahr 1994, ob ich nicht die Markt-Apotheke übernehmen möchte.“ Am 23. Mai 1995 öffnete dann erstmals die Markt-Apotheke mit Karin Nagy als Chefin. Dabei sieht sich die 62-Jährige eher als Dienstleisterin für die Kunden und nicht als toughe Geschäftsfrau. „Natürlich muss man das Wirtschaftliche auch im Blick haben, aber der enge Kontakt zu den Kunden und die fachmännische Beratung liegen mir da deutlich mehr. Es gab rückblickend auf die 25 Jahre, ohne Frage auch Zeiten, wo man nicht genau wusste, ob und wie es weitergeht, aber wir haben alles hinbekommen und das macht mich schon etwas stolz.“ Die Apotheke von Karin Nagy liegt mitten im Herzen der Ofenstadt am Marktplatz. „Früher war hier deutlich mehr Trubel, ich würde mir schon wünschen, dass hier am Marktplatz mehr Geschäfte einziehen und der Marktplatz demnach auch wieder belebter wird.“ Seit dem Start 1995 beschäftigt Karin Nagy drei Mitarbeiterinnen, wobei sich das Personal in den Jahren veränderte. „Unsere jetzigen Mitarbeiterinnen sind aber schon lange dabei, was sehr schön und wichtig ist.“ Das sehen auch die Kunden so, die gerade die Angestellten einer Apotheke mehr und mehr auch als wichtige Vertrauenspersonen ansehen und großen Wert auf die Beratungen legen. „Wir versuchen, uns da auch immer die nötige Zeit zu nehmen“, so Karin Nagy.

Weitere MAZ+ Artikel

Corona-Pandemie als Ausnahmesituation

Inmitten der Corona-Pandemie merkt die Apotheken-Chefin die Unsicherheit und Besorgnis seitens der Kundschaft. „Viele haben große Sorgen, wir versuchen aber mit Aufklärung, die Ängste ein wenig zu nehmen.“ Abstandsregelungen und Maskenpflicht sind auch in der Markt-Apotheke seit geraumer Zeit Alltag. „Die Hygienebestimmungen sind in einer Apotheke ja eh hoch und wir haben viele Erfahrungswerte aus diversen Grippewellen“, schätzt Karin Nagy die aktuelle Situation ein, gibt aber auch zu: „Solch eine Phase habe ich noch nie erlebt, ich hätte nie damit gerechnet, dass es so weit kommen wird, dass mit einem Shutdown quasi alles heruntergefahren wird.“ In fünf Jahren geht Karin Nagy in Rente, bis dahin wird sie noch jeden Tag mit Lust und Enthusiasmus in ihrer Markt-Apotheke stehen „Ich bin mein Leben lang Apothekerin und komme noch jeden Tag sehr gerne hierher. Sicherlich gibt es auch mal sehr anstrengende Tage, aber ich denke, dass ist normal“, sagt die 62-Jährige und kümmert sofort wieder um neue Kunden, die in die Apotheke eintreten.

Von Knut Hagedorn