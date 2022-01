Velten

Ein 50-Jähriger ist am Donnerstagmittag in Velten nach einer Flucht vor der Polizei gestellt worden. Der Mann hatte Drogen intus, erpustete 0,95 Promille, war zur Festnahme ausgeschrieben und hatte jede Menge Spirituosen auf der Rückbank. Diese hatten er und ein Kompagnon in einem Berliner Supermarkt gestohlen.

Von MAZonline