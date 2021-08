Ärger über Unfall-Schwerpunkt in der Breiten Straße in Velten

Velten

Mitte Juli gab es einen schweren Unfall in der Ofenstadt. Eine 51-jährige Audi-Fahrerin hatte beim Verlassen des Parkplatzes in der Breiten Straße, auf der Seite liegen Dönerladen, Eiscafé und das Griechische Restaurant, eine 16-jährige Aprilia-Fahrerin übersehen.

Die beiden Frauen stießen zusammen, die Motorradfahrerin flog zunächst gegen die Frontscheibe des Autos und landete auf der Straße. Die Autofahrerin indes stieß mit einem geparkten VW am anderen Fahrbahnrand zusammen. Sie kam mit einem Schock ins Krankenhaus, die Motorradfahrerin hingegen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Berliner Virchow-Klinikum.

Ausfahrt aus Parkplatz ist ein Glücksspiel

Der MAZ-Text zum Unfall sorgte für viele Reaktionen im Veltener Facebookforum, offenbar empfinden viele Bürger die Stelle als sehr unübersichtlich und gefährlich. „Der Parkplatz ist allerdings auch die reine Hölle und jedes Mal ein Glücksspiel, wenn man als Autofahrer diesen verlassen möchte“, schrieb etwa ein Nutzer.

Als Autofahrer sehe man den Verkehr von links meist nur sehr schlecht. „Man muss teilweise so weit rausfahren, dass man schon halb auf der Spur steht, um überhaupt was zu sehen“, schreibt eine andere Nutzerin. Dazu kommt offenbar, dass sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an die Höchstgeschwindigkeit auf der Breiten Straße halten, wie ein anderer Nutzer erklärt. Da er direkt an der Unfallstelle wohne, wisse er, dass fast niemand das Höchstgeschwindigkeitsgebot von 50 Stundenkilometern einhalte. Viele Verkehrsteilnehmer würden den Teil der Straße als Rennstrecke ansehen.

Stadtverwaltung kennt die zum Teil „schwierige Einsichtssituation“

„Eine Unfallhäufung ist dort den Mitarbeitern des Veltener Ordnungsamtes zwar nicht bekannt, da Unfallaufnahmen stets durch die Polizei erfolgen. Dennoch ist sich die Stadtverwaltung der schwierigen Einsichtssituation auf dem Parkplatz an der Breiten Straße bewusst: Sofern der Parkplatz mit parkenden Autos gut gefüllt ist, kann die Breite Straße für Ausparkende mitunter nur schwer eingesehen werden“, erklärt Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer.

Aktuell werde daher geprüft, inwiefern die Situation beim Ein- und Ausparken an den Parkplatz-Zufahrten verbessert und sicherer für alle Verkehrsteilnehmenden gestaltet werden könne.

Von Marco Paetzel