Velten

Mitte Juli wurde es richtig laut in der alten Sporthalle auf dem Gelände der alten Ingenieurschule. Veranstalter einer illegalen Party hatten dort Licht- und Musiktechnik aufgebaut, rund 150 Menschen tanzten zu ihren Beats. Und zwar so laut, dass es bis weit über das Gelände zu hören war. Zeugen alarmierten die Polizei, die die illegale Party kurzerhand auflöste. Freilich nicht, ohne ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs gegen die Beteiligten einzuleiten. Mittlerweile sind die Zäune um das Gelände nochmals verstärkt worden.

„Die betreffende Liegenschaft in Velten ist seit Längerem durch einen Bauzaun in alle Richtungen gesichert und wurde zuletzt komplettiert, um die Sicherungsmaßnahmen zu intensivieren“, erklärt Constanze Gatzke, Sprecherin der Kreisverwaltung. Zusätzlich seien deutlich erkennbare Hinweisschilder angebracht worden, die Unbefugten den Zutritt zu dem Areal verbieten. Ein Betreten des Geländes könne somit durch die vorhandenen Maßnahmen nur vorsätzlich und unbefugt erfolgen, so die Sprecherin.

Wann der Abriss beginnt, ist ungewiss

Doch dies ist nur eine Übergangslösung, immerhin hat die Kreisverwaltung große Pläne mit dem alten Gelände. In den kommenden Jahren soll das 11,18 Hektar großen Areal zwischen Berliner Straße und Stichkanal komplett beräumt werden, hier soll einmal der Businesspark III entstehen. Der Landkreis hatte zuletzt einen Antrag auf Fördermittel durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt. „Hierzu wird gegenwärtig ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. Dieses soll zeigen, ob gegebenenfalls ein anderer Betreiber die Liegenschaft mit gleicher Zielsetzung ertüchtigen kann, ohne Fördermittel in Anspruch zu nehmen“, erklärt Kreis-Sprecherin Constanze Gatzke dazu.

Sofern der Landkreis die beantragten Fördermittel erhalte, werde er Abriss der Objekte auf dem Areal veranlasst. Doch wann es soweit sein könnte, das ist noch ungewiss. „Einen Zeitpunkt zu nennen, ist uns – aufgrund des laufenden Verfahrens – derzeit nicht möglich. Der Landkreis hat entsprechende Haushaltsmittel für 2021 eingeplant. Diese können bei Verzögerungen in das kommende Jahr übertragen werden“, erklärt Constanze Gatzke weiter. Die Stadt Velten hat die Planungshoheit samt B-Plan, entwickeln und vermarkten wird der Landkreis als Eigentümer das Grundstück.

Viele Interessenten für das Areal

Susanne Zamecki, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Wirtschaft im Veltener Rathaus, erklärt, die Nachfrage nach den Grundstücken sei schon jetzt auf jeden Fall groß. „Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass wir die Grundstücke loswerden.“ Viele Unternehmen würden aus Berlin rausströmen und Flächen suchen. „Es gibt auch Veltener Unternehmen, oder solche aus dem RWK, die dort unterkommen wollten.“

Es gebe eine Ansiedlungsstrategie, man halte sich bei den Ansiedlungen an Branchen, die man im Rahmen des Regionalen Wachstumskerns (RWK) benannt habe. Das sind etwa Unternehmen aus der Metallbranche, Gesundheitswirtschaft, Kunststoffe und Chemie oder der Ernährungswirtschaft. Einzig für die Logistikbranche sei der künftige Businesspark III eher nicht geeignet, weil die Flächen schlicht zu klein seien. Geplant sind Parzellen mit einer Größe von 1500 bis 6000 Quadratmetern.Wichtige Kriterien für die Vergabe der raren Flächen seien unter anderem die Fragen, wie viele hochwertigen Arbeitsplätze vor Ort geschaffen würde oder inwiefern das Unternehmen zukunftsfähig oder innovativ seien.

Wann es losgeht, ist ungewiss

Bis es soweit ist, sei aber noch viel zu tun. Es müsse das ganze Gebiet entwickelt werden. „Es muss eine Straße gebaut werden, die Gebäude müssen abgerissen werden, Wald muss umgewandelt und Tiere umgesiedelt werden“, erklärt Susanne Zamecki. Ein paar Jahre dürften da schon noch ins Land gehen.

Unter anderem hatte Kirsten Böhmann, Chefin der Milchmanufaktur Luisenhof im benachbarten Businesspark I, kürzlich erklärt, sie wolle die Produktion erweitern und brauche dafür etwa einen Hektar Land im neuen Businesspark III. Dazu hat Böhmann bereits Kontakt mit Stadt- und Kreisverwaltung aufgenommen.

Von Marco Paetzel