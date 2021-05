Borgsdorf - An der Baustellenampel am Bernsteinsee: Motorradfahrer rast in haltenden VW

Einen schweren Unfall gab es am Sonntagnachmittag an der Baustellenampel der neuen Brücke am Bernsteinsee, als ein Motorradfahrer in das Auto vor ihm fuhr und schwer verletzt wurde. Einen weiteren schweren Unfall gab es bei Fürstenberg.