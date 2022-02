Antrag von Pro Velten: Müssen die Stadtwerke bald Millionen an die Stadtverwaltung ausschütten?

Velten

Es ist ein Antrag, der ordentlich Sprengstoff enthält: Die Fraktion Pro Velten will bei der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend erreichen, dass die Stadtverwaltung prüfen soll, welche steuerlichen Auswirkungen eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt hätte – und zwar für die Summen von drei und fünf Millionen Euro als mögliche Szenarien. Zudem sollen die Stadtverordneten künftig bei Kapitaleinlagen der Stadtwerke an ihre Tochter, die Regionalentwicklungsgesellschaft (REG) mitentscheiden.

Genauso sollen sie beim Einsatz finanzieller Mittel der Stadtwerke entscheiden, wenn Projekte oder Vorhaben umgesetzt werden sollen, die nicht dem Gesellschaftsvertrag entsprechen – bislang ist dafür der Aufsichtsrat zuständig.

Die Stadt rechnet mögliche Szenarien durch

Die Veltener Verwaltung weist den Antrag in einer Stellungnahme zurück. Die Stadt befinde sich in einer stabilen finanziellen Lage und müsste gar Negativzinsen zahlen, wenn sich der Kontostand durch eine Gewinnausschüttung erhöhen würde. „Die Idee, Investitionen der Stadt Velten über eine Ausschüttung der Stadtwerke zu finanzieren, ist die wirtschaftlich ungünstigste Variante für Stadt und Stadtwerke, da doppelt Steuern gezahlt werden müssten“, heißt es in dem Schreiben. Und dann nimmt die Verwaltung den Antrag Pro Veltens teilweise gleich vorweg: Würden etwa drei Millionen Euro von den Stadtwerken ausgeschüttet, fielen 450 000 Euro, also 15 Prozent, als Kapitalertragssteuer an. Zudem müssten die Stadtwerke, bei einer angenommenen Bruttoausschüttung von rund vier Millionen Euro, insgesamt rund eine Million Euro an Abgeltungssteuern und Solidaritätszuschlag abführen.

Pro-Velten-Chef Marcel Siegert erklärt auf MAZ-Anfrage, der Beschlussantrag seiner Fraktion verfolge zwei Ansätze: Einem sei die Bürgermeisterin in ihrer Stellungnahme bereits nachgekommen, in dem sie eine Musterrechnung aufgemacht habe, die die Steuerlast einer möglichen Ausschüttung von Gewinnen der Stadtwerke an den städtischen Haushalt aufzeige. „Der zentrale Kern des Antrages ist es aber, dass die Mittel der Stadtwerke nur für deren eigentlichen Unternehmenszwecke genutzt werden und in den Stadtwerken verbleiben sollen“, erklärt Siegert weiter.

Aus anderen Fraktionen kommt Gegenwind

Ausnahmen davon bedürften der vorherigen Beschlussfassung der Stadtverordneten. Damit solle verhindert werden, dass Gewinne, die aus dem Verkauf von Strom, Gas und Fernwärme, sowie der Bewirtschaftung des Hafens erwirtschaftet wurden, ohne öffentliche Diskussion und ohne Zustimmung der Stadtverordneten für andere Zwecke verwendet würden. „Dies folgt dem Transparenzgedanken, denn die Stadtwerke gehören allen Veltenern. Also gehört auch die Diskussion, wie mit Gewinnen zu verfahren ist, in die Öffentlichkeit und sollte nicht von einer einzelnen Gesellschafterin oder einem Aufsichtsrat entschieden werden. Und wir können nicht erkennen, was verkehrt daran sein soll“, erklärt Marcel Siegert.

Von anderen Fraktionen gibt es Gegenwind. „Unsere Fraktion ist dagegen. Es ist uns völlig unverständlich, warum jetzt plötzlich eine Stadtverordnetenversammlung über einzelne Förderung für den Veltener Nachwuchs entscheiden sollte“, erklärt SPD-Fraktionschefin Katja Noack mit Blick auf finanzielle Unterstützung etwa für Feuerwehrförderverein, Grundschulen oder Sportvereine. Das hätten die Stadtwerke mit ihrem entsprechenden Aufsichtsrat in den letzten Jahren ganz wunderbar alleine gekonnt. „Wir sind weiterhin auch gegen eine Gewinnausschüttung an die Stadt Velten, die Stellungnahme der Verwaltung ist da ja ziemlich eindeutig“, erklärt Katja Noack, die eine Stellungnahme in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag zu dem Tagesordnungspunkt ankündigt.

Auch CDU und Linke sind gegen den Antrag

Von CDU-Fraktionschef Marcel Ruffert heißt es, die Beaufsichtigung und Kontrolle der städtischen Gesellschaften, inklusive deren Aktivitäten, obliege deren Aufsichtsräten. „Da diese Aufsichtsräte durch die Stadtverordnetenversammlung besetzt werden, viele Stadtverordnete zudem bereits Mitglieder in den Aufsichtsräten sind und die Regeln einer Sozialen Marktwirtschaft natürlich auch für kommunale Gesellschaften gelten, würde dieser Antrag eine unnötige Doppel- und Überkontrolle bewirken.“ Dies sei Rufferts Meinung nach mit den Grundsätzen der Marktwirtschaft nicht zu vereinbaren. „Daher kann ich diesem Antrag auch nicht zustimmen. Unabhängig davon haben sich – entgegen der Beschlussbegründung – die städtischen Steuereinnahmen auch langsam wieder erholt, dafür sprechen sowohl die Haushaltssatzung 2022, als auch die regelmäßigen Berichte unserer Bürgermeisterin.“

Auch Linken-Chef Alexander Moser-Haas hält nichts von dem Antrag. „Bei vielen Menschen ist das Geld knapp, sei es weil die Miete steigt oder die Heizkosten, oder beides. Wir haben zwei städtische Gesellschaften, deren Gesellschaftsverträge vorsehen, in diesen beiden Bereichen zu investieren.“ Das sei wichtig, damit Velten bezahlbar bleibe. „Daher werden wir weder daran mitwirken, dass sich die Stadt an den Reserven der Stadtwerke bedient, noch dass es den Gesellschaften erschwert wird, sich gegenseitig mit Kapital zu versorgen.“ Pro Velten habe vor nicht einmal einem Jahr selbst den millionenschweren Ankauf von Flächen im Geltungsbereich den Bebauungsplans Nummer 32 – das AWU-Gelände zwischen Bahn, Berliner Straße und Rosa-Luxemburg-Straße – durch die Stadtwerke Velten beantragt, um ein Baugebiet vorwiegend für Gewerbe zu realisieren. „Nachdem sie damit gescheitert sind, sollen Mittel der Stadtwerke in den städtischen Haushalt fließen. Was dahinter steht, ist klar: die Verhinderung von Wohnungsbau in öffentlicher Hand im Bereich Nauener Straße“, vermutet Alexander Moser-Haas. Genau dafür setze die Linke sich aber ein, damit Veltener Bürgerinnen und Bürger, die eine größere oder andere Wohnung in Velten suchten, auch die Chance haben, in der Stadt eine bezahlbare zu finden.

Von Marco Paetzel