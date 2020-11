Arbeitsunfall in Velten: Mann erleidet Stromschlag

Velten

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden am Freitagmittag (27. November) gegen 11.30 Uhr zu einem Betriebsgelände in der Berliner Straße in Velten alarmiert. Dort hatte sich ein Arbeitsunfall ereignet, bei dem ein 39-jähriger Oberhaveler verletzt wurde. „Offenbar wurde auf dem Betriebsgelände zwei Stunden zuvor ein Abfallcontainer abgestellt“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage. Dabei sei der Container auf einem Starkstromkabel abgestellt worden, welches dadurch beschädigt wurde.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Anzeige

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der Mann den Stromschlag, als er den Container berührte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, die weiteren Ermittlungen übernimmt das Landesamt für Arbeitsschutz.

Von MAZonline