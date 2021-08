Zwei Autos sind am Donnerstagvormittag auf der Berliner Straße in Velten zusammengestoßen. Die Straße musste für rund 40 Minuten voll gesperrt werden.

Auffahrunfall sorgt für Vollsperrung in Velten

