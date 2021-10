Aufs Schaf gekommen: Betreiber des alten Gutshofes haben nun eine Herde auf der Walnussplantage

Velten

Wer in diesen Tagen an der Walnussplantage am Luchwiesenweg entlanggeht, der könnte es schonmal blöken hören. Dort weiden seit dem Sommer nämlich auf rund 4,5 Hektar 28 Schafe. Walliser Schwarznasenschafe – eine seltene Rasse aus der Schweiz – stehen auf dem satten Grün neben Merino-Fleischschafen. Und während Tiere wie Lars, Wilma, Betty, Gretchen & Co. friedlich vor sich hingrasen, fällt das Exemplar mit der Nummer 716 an der Ohrmarke ganz besonders auf. „Unser Lieblingsschaf“, sagt Julia Wheale, „heißt Renate.“

Die normalen Schafe würden kommen und gleich an einem rumknabbern. „Renate kommt aber immer nur an, schließt die Augen und will durchgekuschelt werden“, erklärt die Veltenerin. Seit fünf Jahren leitet sie gemeinsam mit ihrem Mann Ingo Michalik die Reitschule „Zum alten Gutshof“ in der Breiten Straße in Velten. Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene mit Pferden sind ihr Tagesgeschäft, fünf Trainer gibt es dafür. Die Reitstunden laufen gut, die Teilnehmer kommen vor allem aus dem ganzen Landkreis Oberhavel und Berlin. „Wir haben sogar eine Warteliste“, erklärt Julia Wheale.

Die Schafszucht war erst eine Schnapsidee

Mit der Schafzucht hingegen beritt die Familie absolutes Neuland. Angeschafft hat das Ehepaar die Tiere, weil Ingo Michalik seit Jahren die nahegelegene Walnussbaum-Plantage von Fachfrau Vivian Böllersen, die das Gelände seit 2015 bewirtschaft, mäht – das Heu lässt sich gut für die Tiere des Hofes verwenden. „Da musste er die rund 200 Walnussbäume mit einem Schlepper umfahren, das ist sehr mühselig“, sagt Julia Wheale. Und so dachte sich das Paar: Warum nicht einfach Schafe als natürliche Rasenmäher anschaffen? „Das war erst eine Schnapsidee, aber dann haben wir es tatsächlich gemacht.“

Sie fuhren zu Züchtern in ganz Deutschland und kauften sich ihre Herde zusammen. Dass das Heu nun ständig abgegrast ist und nicht mehr für die Fütterung der Tiere auf dem Hof zur Verfügung steht – geschenkt! „Das Heu ist ja dann auch für etwas Sinnvolles gut“, sagt Julia Wheale.

Ingo Michalik und Julia Wheale mit ihrer Herde. Quelle: Enrico Kugler

Doch der schöne Plan entpuppte sich als alles andere als leicht, denn die Schafpflege ist aufwendig. „Sie müssen geschoren werden, sie brauchen eine spezielle Mineralfuttermischung. Dann gibt es noch Klauenpflege und Entwurmung“, sagt Julia Wheale. Wie sie mit den Tieren umgehen, lernen die Veltener beim Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg, in den sie eingetreten sind. Alle Schulungen zur richtigen Zucht machen sie mit. Auch zur sogenannten Körung waren sie mit einem Tier schon. „Da wird nach Noten bewertet, ob das Tier zur Zucht zugelassen wird. Wolle, Fleisch und äußeres Erscheinungsbild werden benotet“, erklärt Julia Wheale.

Ein Wohnwagen als Schafstall

Das ist für viele Tiere der Scheideweg: Geht es auf die Schlachtbank oder in die Zucht? Ersteres erwägen die Veltener ohnehin aber noch nicht. Zumindest nicht mit ihren ersten Schafen. „Das sind unsere Stamm-Muttertiere für die Zukunft“, sagt Julia Wheale. Im Frühjahr erwartet sie die ersten Jungtiere; die weiblichen Schafe, Auen genannt, sind bereits trächtig. Und wenn es einmal Fleisch geben sollte, verwendet die Familie es für sich selbst. Zudem lassen sich die Walliser Schwarznasenschafe gut verkaufen, wegen ihres besonderen Aussehens. Ob die Familie etwas mit der Wolle anfangen kann, das kann Julia Wheale noch nicht sagen. Geschoren wurden sie allerdings vor kurzem und sind seitdem quasi oben ohne unterwegs.

Damit die Tiere nicht frieren, hat Ingo Michalik ihnen aus einem alten Wohnwagen auf der Weide einen Stall gebaut. „Jetzt haben sie da drin ihr Strohbett, mit einer Rampe können sie rein und raus“, so Ingo Michalik. Auch ein Hochbett hat er eingebaut, falls er mal bei den Schafen schlafen will. „Sonntagfrüh ist es ruhig, kein Verkehr. Da hat man da hier ein stilles Örtchen“, so der Neu-Züchter. Auch mehr als einen Kilometer Wildzaun musste die Familie ziehen, dafür wurden rund 400 Pfähle in den Boden gerammt. „Es ist schon ein Haufen Aufwand“, schnauft Ingo Michalik.

Auch amerikanische Nerze gibt es auf dem Hof. Quelle: Enrico Kugler

Die Schafe sind bei vielen Veltenern beliebt, die an dem Trampelpfad am Feld vorbeigehen. Das hat auch sein Gutes. „Die Schafe sind ein bisschen dämlich, weil sie ihren Kopf durch den Zaun stecken und dann hängen bleiben. Dann helfen die Leute ihnen oder rufen uns an – wir haben extra die Telefonnummer rangehängt“, so Ingo Michalik.

Ein großes Problem ist derzeit, dass die Schafe die Walnussbäume auf der Plantage anknabbern. „Da müssen wir noch eine Lösung finden, die Bäume müssen wir mit Holzlatten einfrieden“, sagt Ingo Michalik. Das wird eine Heidenarbeit, immerhin wollen 200 Bäume vor den Schafen geschützt werden.

Von Marco Paetzel